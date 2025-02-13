Военный самолет США упал в залив у побережья Калифорнии (видео)

Самолет Военно-морских сил США потерпел крушение в заливе Сан-Диего недалеко от военно-морской авиабазы ​​Норт-Айленд в среду, 11 февраля, передает NUR.KZ со ссылкой на Fox News.

На борту судна находилось два человека. Их спасло рыболовное судно. Сейчас пилоты в больнице.

Представители рыболовной компании H&M Landing, чье судно спасло пилотов, рассказали журналистам, что у самолета возникла "механическая неисправность".

"Примерно в 10:15 оба пилота катапультировались из своих самолетов после того, как столкнулись с механической неисправностью. Через несколько мгновений самолет рухнул в залив. Судно Premier, которое находилось поблизости, быстро отреагировало на ситуацию", – рассказали в компании.

Представитель ВМС заявил, что пока неясно, был ли отправлен сигнал бедствия перед крушением.

По данным береговой охраны, обломки судна остаются в воде.

В материале отмечается, что самолет EA-18G Growler — это усовершенствованный самолет-штурмовик с электронным оборудованием. Он обеспечивает тактическую постановку помех и электронную защиту вооруженным силам США и союзникам по всему миру.

По данным ВМС, стоимость истребителя – около 67 миллионов долларов.

Напомним, 1 февраля в Филадельфии, США, произошла авиакатастрофа: самолет санавиации упал на жилой квартал, от взрыва пострадали дома и автомобили.

До этого 30 января пассажирский борт American Airlines столкнулся с военным вертолетом недалеко от аэропорта Вашингтона, после чего упал в реку Потомак.

Президент США Дональд Трамп провел пресс-конференцию в связи с авиакатастрофой. Он заявил, что в результате ЧП выживших нет.

В дальнейшем стало известно, что на месте крушения судна нашли оба черных ящика. Их направили на экспертизу. Кроме того, в Сети опубликовали запись момента столкновения судов с радаров.

5 февраля сообщалось, что из реки в Вашингтоне извлекли тела всех 67 погибших в результате авиакатастрофы.

7 февраля на Аляске пропал самолет с 10 людьми на борту, а 11 февраля в аэропорту в штате Аризона столкнулись два самолета. В результате ЧП погиб один человек, еще трое пострадали.