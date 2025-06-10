"Лос-Анджелес был бы полностью уничтожен": Трамп рассказал, как спас город

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social высказался о беспорядках в Лос-Анджелесе и вводе в город войск Нацгвардии, передает NUR.KZ.

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Трамп заявил, что решение отправить войска Нацгвардии в Лос-Анджелес было прекрасным.

"Мы приняли прекрасное решение, отправив Национальную гвардию на подавление жестоких, спровоцированных беспорядков в Калифорнии. Если бы мы этого не сделали, Лос-Анджелес был бы полностью уничтожен", - заявил Трамп.

Он назвал губернатора Калифорнии и мэра Лос-Анджелеса некомпетентными и неблагодарными.

"Очень некомпетентный "губернатор" Гэвин Ньюскам и "мэр" Карен Басс должны были бы сказать: "СПАСИБО, ПРЕЗИДЕНТ ТРАМП, ВЫ ТАКОЙ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ. МЫ БЫЛИ БЫ НИКЕМ БЕЗ ВАС, СЭР". Вместо этого они предпочитают лгать народу Калифорнии и Америки, говоря, что мы не нужны, и что это "мирные протесты". Один лишь взгляд на фотографии и видео насилия и разрушений скажет вам все, что вам нужно знать", - добавил глава США.

Он также подчеркнул, что Белый дом будет делать то, что необходимо, чтобы обеспечить безопасность американцев.

Напомним, протесты в Лос-Анджелесе идут с пятницы, 6 июня. Они начались с конфликтов местных жителей с федеральными агентами, которые проводили операцию по обеспечению соблюдения иммиграционного законодательства.

Горожане стали частично перекрывать улицы, начались столкновения с полицией: та применяла слезоточивый газ и светошумовые гранаты, протестующие в ответ запускали и фейерверки.

На фоне этого Трамп приказал ввести в Лос-Анджелес войска Нацгвардии.

Илон Маск поддержал это решение, ретвитнув на своей странице несколько постов. В частности, Маск разместил на своей странице пост вице-президента Джей Ди Вэнса с постом Трампа о том, что "Лос-Анджелес будет освобожден, а нелегальные мигранты изгнаны".

Накануне о ситуации высказались в казахстанском МИДе. В ведомстве заявили, что не собираются эвакуировать находящихся в Лос-Анджелесе казахстанцев.