"Лос-Анджелес был бы полностью уничтожен": Трамп рассказал, как спас город
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Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social высказался о беспорядках в Лос-Анджелесе и вводе в город войск Нацгвардии, передает NUR.KZ.
Трамп заявил, что решение отправить войска Нацгвардии в Лос-Анджелес было прекрасным.
"Мы приняли прекрасное решение, отправив Национальную гвардию на подавление жестоких, спровоцированных беспорядков в Калифорнии. Если бы мы этого не сделали, Лос-Анджелес был бы полностью уничтожен", - заявил Трамп.
Он назвал губернатора Калифорнии и мэра Лос-Анджелеса некомпетентными и неблагодарными.
"Очень некомпетентный "губернатор" Гэвин Ньюскам и "мэр" Карен Басс должны были бы сказать: "СПАСИБО, ПРЕЗИДЕНТ ТРАМП, ВЫ ТАКОЙ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ. МЫ БЫЛИ БЫ НИКЕМ БЕЗ ВАС, СЭР". Вместо этого они предпочитают лгать народу Калифорнии и Америки, говоря, что мы не нужны, и что это "мирные протесты". Один лишь взгляд на фотографии и видео насилия и разрушений скажет вам все, что вам нужно знать", - добавил глава США.
Он также подчеркнул, что Белый дом будет делать то, что необходимо, чтобы обеспечить безопасность американцев.
Напомним, протесты в Лос-Анджелесе идут с пятницы, 6 июня. Они начались с конфликтов местных жителей с федеральными агентами, которые проводили операцию по обеспечению соблюдения иммиграционного законодательства.
Горожане стали частично перекрывать улицы, начались столкновения с полицией: та применяла слезоточивый газ и светошумовые гранаты, протестующие в ответ запускали и фейерверки.
На фоне этого Трамп приказал ввести в Лос-Анджелес войска Нацгвардии.
Илон Маск поддержал это решение, ретвитнув на своей странице несколько постов. В частности, Маск разместил на своей странице пост вице-президента Джей Ди Вэнса с постом Трампа о том, что "Лос-Анджелес будет освобожден, а нелегальные мигранты изгнаны".
Накануне о ситуации высказались в казахстанском МИДе. В ведомстве заявили, что не собираются эвакуировать находящихся в Лос-Анджелесе казахстанцев.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2253735-los-andzheles-byl-by-polnostyu-unichtozhen-tramp-rasskazal-kak-spas-gorod/