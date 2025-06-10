Трамп назвал Грету Тунберг "странной сердитой личностью" и дал ей совет

Президент США Дональд Трамп посоветовал шведской экоактивистке Грете Тунберг пойти на курсы по управлению гневом, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Он сделал это заявление, отвечая на вопросы репортеров, которые попросили его прокомментировать ситуацию с задержанием экоактивистки.

«Она странная личность. Она молодая, сердитая. Она, безусловно, другая», — сказал Трамп.

Политик добавил, что у Израиля «и без похищения Греты Тунберг проблем достаточно», и переспросил, действительно ли она назвала свое задержание похищением.

«Да, сэр», — сказал журналист, на что Трамп покачал головой.