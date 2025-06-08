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Россия и Украина обвинили друг друга в срыве операции по обмену пленными и погибшими

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Мужчина в наручниках
Военнопленный. Иллюстративное фото: Diy13/Getty Images

Помощник президента России Владимир Мединский обвинил Украину в срыве операции по обмену пленными и телами погибших. Украина после опровергла слова Мединского, передает NUR.KZ.

Мединский в своем Telegram-канале заявил, что Россия "выполнила условия договоренностей" в Стамбуле и собиралась передать более 6 тыс. тел погибших военнослужащих ВСУ, а также обменяться пленными и тяжелобольными.

"Первая партия замороженных тел солдат ВСУ в количестве 1212 уже прибыла в рефрижераторах в район обмена. Остальные на подходе. Кроме того, Украине передан первый список из 640 военнопленных, категорий "раненые, тяжелобольные и молодежь" с тем, чтобы начать обмен.

Однако, украинская сторона неожиданно перенесла на неопределенный срок и приемку тел и обмен военнопленными. Группа их переговорщиков почему-то даже не прибыла на место обмена. Причины называются разные, и довольно странные", - сказано в заявлении Мединского.

После этого в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными Украины заявили, что заявление России не соответствуют действительности.

"Украина представила списки на обмен, сформированные по четко определенным категориям, согласованным в ходе переговоров в Стамбуле. Российская сторона передала другие списки, не соответствующие согласованному подходу. Украина дала соответствующие комментарии, и теперь от российской стороны ожидается следующий шаг.

К сожалению, вместо конструктивного диалога мы снова сталкиваемся с манипуляциями и попытками использовать чувствительные гуманитарные темы в информационных целях", - сказано в заявлении Украиы.

Также Украина призвала Россию "прекратить грязные игры и вернуться к конструктивной работе".

Напомним, 16 мая переговоры России и Украины состоялись. Делегации двух стран встретились в Турции. По итогам Москва и Киев договорились представить свое видение прекращения огня - детально прописать свои предложения, отметил глава делегации.

Затем Мединский анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. 24 мая Россия и Украина произвели взаимообмен пленными. Стороны передали друг другу по 307 военнослужащих.

Несколько дней назад глава МИД России Сергей Лавров заявил, что делегация России готова представить делегации Украины меморандум в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня.

А министр обороны Украины Умеров, который возглавляет переговорную группу, сообщил, что Украина передала России свой меморандум, который отражает украинскую позицию.

После этого пресс-секретарь Путина Песков назвал требования Украины о меморандуме неконструктивными. А Владимир Зеленский заявил, что Россия делает все для того, чтобы затянуть войну и сорвать переговоры.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2253135-rossiya-i-ukraina-obvinili-drug-druga-v-sryve-operacii-po-obmenu-plennymi-i-pogibshimi/