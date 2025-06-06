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Россия нанесла удар по Киеву: есть погибшие и много раненых

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Пожарный
Массированный удар по Украине. Фото: t.me/dsns_telegram

Россия ночью нанесла удар по Киеву, в результате чего в городе большие разрушения и более двух десятков пострадавших, есть погибшие, передает NUR.KZ со ссылкой на УНИАН.

По данным издания, Россия массированно атаковала Украину дронами и ракетами.

Так, в столице Украины в результате падения обломков и попаданий повреждены объекты гражданской инфраструктуры, жилые дома, автомобили, а также пути метрополитена между станциями Дарница и Левобережная. По обновленным данным от мэра Киева Виталия Кличко, 4 человека погибли, 20 получили ранения, из них 16 госпитализированы.

Кроме того, этой ночью под ударом были города на западе Украины. В частности Луцк и Тернополь.

По данным луцкого мэра Игоря Полищука, по городу россияне выпустили 15 дронов и 6 ракет. В городе было несколько взрывов, работала ПВО.

"Есть поврежденная кровля одного из многоквартирных домов, много выбитых окон в многоквартирных домах, повреждены коммерческие объекты и частные автомобили", - сообщил местный мэр.

А в Тернополе по данным городского головы Сергея Надала, есть попадания в промышленные объекты и объекты инфраструктуры. На месте работают соответствующие службы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2252928-rossiya-nanesla-udar-po-kievu-est-pogibshie-i-mnogo-ranenyh/