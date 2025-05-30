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"Очередной российский обман": Зеленский резко высказался о меморандуме о перемирии

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Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Фото: Viktor Kovalchuk/Global Images Ukraine via Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Российская Федерация делает все для того, чтобы затянуть войну и сорвать переговоры, передает NUR.KZ со ссылкой на "РБК-Украина".

С таким заявлением Зеленский выступил во время вечернего обращения.

"Россия затягивает войну и делает все, чтобы просто обмануть страны, которые еще пытаются влиять на Москву словом, а не давлением. Слова с Москвой не работают. Даже так называемый меморандум, который они обещали и вроде бы больше недели готовили, до сих пор никто не видел", - сказал украинский лидер.

По его словам, Россия не передала свой меморандум не только Украине, но и Турции - стране, которая принимала первую встречу. Президент отметил, что россияне обещали абсолютно противоположное, в том числе и Соединенным Штатам Америки и Дональду Трампу.

"Очередной российский обман. Все они делают, чтобы встречи были пустыми. И это еще одна причина, чтобы были достаточные санкции - достаточное давление на Россию.

Был доклад сегодня Главкома Сырского по фронту и по нашей дальнобойной активности на территории России. Спасибо нашим ребятам за меткость. И это абсолютно справедливо - именно в России должны чувствовать, что такое война, чтобы было желание заниматься дипломатией", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, 16 мая переговоры России и Украины состоялись. Делегации двух стран встретились в Турции.

По итогам Москва и Киев договорились представить свое видение прекращения огня - детально прописать свои предложения, отметил глава делегации.

Затем Мединский анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. 24 мая Россия и Украина произвели взаимообмен пленными. Стороны передали друг другу по 307 военнослужащих.

Несколько дней назад глава МИД России Сергей Лавров заявил, что делегация России готова представить делегации Украины меморандум в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня.

А министр обороны Украины Умеров, который возглавляет переговорную группу, сообщил, что Украина передала России свой меморандум, который отражает украинскую позицию, но российского так и не получила.

"Мы не против встреч с россиянами и ожидаем их меморандум, чтобы встреча была не пустой и могла реально приблизить завершение войны. У российской стороны есть еще минимум четыре дня до вылета, чтобы передать нам для обработки их документ", - проинформировал Умеров.

Между тем пресс-секретарь Путина Песков назвал требования Украины о меморандуме неконструктивными.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2250453-ocherednoy-rossiyskiy-obman-zelenskiy-rezko-vyskazalsya-o-memorandume-o-peremirii/