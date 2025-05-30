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Эрдоган обратился с призывом к России и Украине

Опубликовано:

Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Janos Kummer/Getty Images

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Россию и Украину дать шанс переговорам о прекращении огня в Стамбуле, передает NUR.KZ со ссылкой на DW.

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"Мы находимся в контакте с Россией и Украиной. Мы говорим им, чтобы они не захлопывали дверь, пока она еще открыта.

Во время каждой нашей встречи мы напоминаем собеседникам, что не стоит упускать этот шанс. Погасить этот огромный пожар в нашем регионе - это гуманитарный долг", - заявил президент Турции, говоря о войне в Украине.

Ранее власти Украины заявляли о готовности к новой встрече в Стамбуле, но, как сообщил министр обороны Украины Умеров, Украина так и не получила меморандум, который Россия обещала передать.

При этом пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Украина пока не ответила на предложение о новой встрече. Требования Киева о том, чтобы Россия заранее представила Украине свои условия мира, Песков назвал неконструктивными.

"Россия как раз и предложила в понедельник встретиться в Стамбуле и начать обсуждения этих проектов. Поэтому требовать немедленно - это все неконструктивно. Здесь нужно или подтверждать готовность продолжать переговоры, или делать обратное", - сказал Песков.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров также заявлял, что делегация России готова представить делегации Украины меморандум в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня.

Напомним, 16 мая переговоры России и Украины состоялись. Делегации двух стран встретились в Турции.

По итогам Москва и Киев договорились представить свое видение прекращения огня - детально прописать свои предложения, отметил глава делегации. Затем Мединский анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. 24 мая Россия и Украина произвели взаимообмен пленными. Стороны передали друг другу по 307 военнослужащих.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2250441-erdogan-obratilsya-s-prizyvom-k-rossii-i-ukraine/