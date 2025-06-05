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"Мы будем жесткими": Трамп пригрозил санкциями и России, и Украине

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Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

Президент США Дональд Трамп на встрече с канцлером Германии Фридрихом Мерцем пригрозил санкциями и России, и Украине, передает NUR.KZ со ссылкой на УНИАН.

По словам Трампа, Вашингтон и Берлин недовольны кровопролитием в Украине, однако верят, что в конце концов смогут его остановить:

"Путин получил сильный удар (об операции "Паутина" - прим. ред.), и я не думаю, что он играет в игры. Он сказал, что у них нет другого выбора, кроме как напасть. И это, вероятно, будет не очень приятно. Я сказал: "Не делайте этого, вы не должны этого делать", - заявил американский президент.

На вопрос журналиста, готов ли он оказывать больше давления на главу РФ, Трамп заявил, что именно он прекратил строительство российского газопровода "Северный поток-2". Также он сравнил Москву и Киев с двумя маленькими детьми, которые "дерутся как сумасшедшие в парке".

"Дедлайн для санкций против России у меня в голове. Мы будем очень жесткими. Это может касаться обеих стран", - заключил он.

Напомним, накануне спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог заявил, что проект санкций против России полностью готов, осталось лишь утвердить его в конгрессе и получить одобрение Трампа. Сам Трамп говорил, что пока не знает, поддержит ли законопроект.

Добавим, после одной из крупнейших атак России на Украину Трамп заявил, что глава РФ Владимир Путин "сошел с ума". В этом же посте Трамп раскритиковал и президента Украины Владимира Зеленского. Американский лидер заявил, что Зеленский "создает проблемы" своей стране.

Тогда же американский лидер заявлял, что он недоволен Путиным и рассматривает возможность введения дополнительных санкций против России, однако так этого и не сделал, несмотря на призывы со стороны Зеленского и европейских лидеров.

Позже Трамп объяснил, почему не вводит новые санкции против РФ.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2252832-my-budem-zhestkimi-tramp-prigrozil-sankciyami-i-rossii-i-ukraine/