Трамп запретил въезд в США желающим обучаться в Гарварде студентам

Дональд Трамп подписал документ о приостановлении въезда в США иностранных граждан, желающих учиться или участвовать в программах обмена в Гарварде, передает NUR.KZ со ссылкой на Белый дом.

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Как указано на сайте Белого дома, данный документ был назван "Прокламацией о защите национальной безопасности путем приостановления въезда иностранных граждан, желающих учиться или участвовать в программах обмена в Гарвардском университете".

Данный документ приостанавливает въезд в Соединенные Штаты любого нового студента-иммигранта Гарварда. Кроме того, данная прокламация дает право госсекретарю "рассмотреть вопрос об аннулировании существующих виз для нынешних студентов Гарварда".

При этом прокламация не распространяется на иностранцев, посещающих другие университеты США по программе студенческих виз по обмену.

"ФБР давно предупреждало, что иностранные противники пользуются легким доступом к американскому высшему образованию для кражи информации, использования результатов исследований и разработок и распространения ложной информации.

В последние годы в университете наблюдается резкий рост преступности, при этом не удается наказать хотя бы некоторые категории нарушений поведения на территории кампуса. Гарвард не предоставил достаточно информации Министерству внутренней безопасности об известных незаконных или опасных действиях иностранных студентов, сообщив неполные данные только о трех студентах", - сказано в заявлении Белого дома.

Также пресс-служба Трампа обвинила Гарварда в "связи с иностранными противниками". По мнению Белого дома, университет получил более 150 млн долларов только от Китая.

"Коммунистическая партия Китая отправила тысячи чиновников среднего и высшего звена на учебу в американские институты. Собственная дочь Си Цзиньпина училась в Гарварде в начале 2010-х годов.

Гарвард не смог адекватно отреагировать на насильственные антисемитские инциденты в кампусе, и многие из этих агитаторов оказались иностранными студентами", - добавили в Белом доме.

Сегодня также сообщалось, что Трамп подписал указ о запрете на въезд в Штаты гражданам 12 стран, в том числе Ирана и Афганистана.

Противостояние Трампа и Гарварда

Напомним, 23 мая Гарвардский университет лишили права принимать иностранных студентов. Сообщалось, что Гарвард привлечен к ответственности за сотрудничество с Китайской коммунистической партией, пропаганду насилия, антисемитизма и протеррористического поведения среди студентов на его территории.

Затем Гарвардский университет подал в суд на администрацию президента США Дональда Трампа после введения запрета на обучение в вузе иностранных студентов. После этого власти США решили приостановить новые собеседования на получение студенческих виз, поскольку рассматривают возможность расширения проверки студентов.

Касательно проходящих обучение в Гарварде казахстанцев в Миннауки РК сообщили, что по программе "Болашак" в Гарварде обучаются 7 человек. А 30 мая запрет на учебу иностранцев в Гарварде был временно приостановлен.