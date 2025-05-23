Гарвардский университет подал в суд на администрацию Трампа

Гарвардский университет подал в суд на администрацию президента США Дональда Трампа после введения запрета на обучение в вузе иностранных студентов.

Как сообщает New York Times, университет подал в суд менее через 24 часа после того, как Министерство внутренней безопасности заявило, что запретит иностранным студентам посещать старейший университет страны.

В письме к сообществу Гарварда доктор Алан М. Гарбер, президент Гарварда, написал, что коллектив осуждает "незаконные и неоправданные действи", добавив, что они "ставят под угрозу будущее тысяч студентов и ученых".

Также университет подал ходатайство о временном запретительном судебном приказе, требуя от судьи немедленно заблокировать реализацию действий администрации. В новом иске университет обвинил администрацию Трампа в применении "явного возмездия за осуществление Гарвардом своих прав".

"Одним росчерком пера правительство попыталось стереть четверть студенческого состава Гарварда, иностранных студентов, которые вносят значительный вклад в университет и его миссию. Без иностранных студентов Гарвард - не Гарвард", - сказано в сообщении.

Но, как пишет издание Bloomberg, федеральный суд в Калифорнии временно заблокировал попытки администрации Дональда Трампа аннулировать легальный статус иностранных студентов без индивидуального рассмотрения дел. Соответствующее постановление выдал окружной судья.

Отмечается, что "решение имеет общенациональный характер и запрещает федеральным органам отменять студенческие визы без соблюдения установленных процедур и норм, предусмотренных американским законодательством".

Ранее стало известно, что приказом министра внутренней безопасности США Гарвардский университет лишили права принимать иностранных студентов. Позже выяснилось, что в университете учатся 7 студентов из Казахстана.

Напомним, в апреле профессора Гарвардского университета подали в суд на администрацию Трампа из-за ее угрозы провести проверку федерального финансирования. Позже стало известно, что администрация Трампа заморозила гранты для Гарварда на 2,2 млрд долларов.

Как позже сообщала Русская служба BBC, Гарвард отказался следовать требованиям администрации президента США Дональда Трампа о пересмотре программ и "аудите взглядов" студентов и сотрудников. Почему это произошло, что происходит в других престижных американских университетах и на что тратится федеральное финансирование, читайте здесь.

Добавим по программе "Болашак", по которой в Гарварде обучаются казахстанцы. Вчера в Конституционном суде Казахстана дали разъяснение относительно отработки грантов для выпускников программы "Болашак".