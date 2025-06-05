Трамп попросил сенат отложить законопроект о санкциях против России

Президент США Дональд Трамп попросил республиканцев в сенате пока не выносить на голосование законопроект, предусматривающий ужесточение санкций в отношении России, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Об этом сообщил председатель комитета по делам вооруженных сил сената республиканец Роджер Уикер.

«Я знаю, что он запросил, чтобы лидер Тьюн (Джон Тьюн — лидер республиканского большинства в верхней палате конгресса. — РБК) не выносил законопроект на этой неделе», — сказал законодатель на онлайн-встрече с вашингтонской Группой военных обозревателей.

Речь идет о законопроекте, который подготовили сенатор-республиканец Линдси Грэм и сенатор-демократ Ричард Блюменталь. Он предусматривает 500-процентные пошлины на импорт из стран, которые покупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ, уран и другие товары. По словам авторов, их законопроект поддерживают 82 сенатора.

Грэм полагает, что предусмотренные в законопроекте меры станут «сокрушительными» для российской экономики. По словам сенатора, проект призван помочь Трампу добиться мирного соглашения между Москвой и Киевом. Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог накануне заявил, что проект санкций против России полностью готов, осталось лишь утвердить его в конгрессе и получить одобрение Трампа.

Сам Трамп говорил, что пока не знает, поддержит ли законопроект. До этого он объяснял, что США не ужесточают санкции против России, чтобы не подорвать усилия по урегулированию конфликта на Украине. Reuters писал, что Трамп отказывается от принятия новых санкций, поскольку надеется на восстановление экономических отношений Вашингтона и Москвы.

Российские власти считают западные санкции незаконными. В Кремле заявляли, что попытки давления на Москву «бесполезны».