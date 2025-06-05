NYT узнала о разнице отношения Трампа к Путину и Зеленскому

Советники Трампа рассказали журналистам, что американский лидер раздражен и Путиным, и Зеленским, но к последнему "питает особую враждебность", передает NUR.KZ со ссылкой на The New York Times.

Об этом изданию сообщили на условиях анонимности.

"Трамп питает особую враждебность к лидеру страны, в которую вторглись. Он неоднократно говорил помощникам, что Зеленский — "плохой парень", который подталкивает мир к пропасти ядерной войны.

Но в других случаях он говорил советникам, что вполне понятно, почему Зеленский сопротивляется, учитывая, что он ведет войну против врага, который, похоже, полон решимости продолжать бомбить украинские города", - пишет издание, ссылаясь на неназванные источники.

При этом, по данным издания, к Путину Трамп более почтителен, хоть и высказывает иногда разочарование поступками главы РФ.

"Раньше Трамп описывал свои отношения с Путиным как "очень, очень хорошие" и думал, что быстро положит конец войне. Но Трамп на собственном горьком опыте узнал, каковы пределы американского влияния", - отмечают корреспонденты.

Напомним, ранее другое издание писало, что Трамп относится к главе РФ Владимиру Путину с уважением, а на президента Украины Зеленского затаил обиду. Еще в феврале американский лидер написал в соцсети большой пост о президенте Украине Зеленском, назвав его "диктатором без выборов".

При этом на прошлой неделе сообщалось, что президент США рассматривает возможность введения новых санкций против России из-за ситуации по переговорам в Украине.

Пост Трампа стал реакцией на новости об одной из крупнейших воздушных атак на Украину с начала войны. Тогда, по данным СМИ, Россия за одну ночь запустила почти 300 беспилотников и 69 ракет. Сообщалось о 12 погибших.

Тогда Трамп заявил, что глава РФ Владимир Путин "сошел с ума".

"У меня всегда были очень хорошие отношения с Владимиром Путиным, но с ним что-то случилось. Он совершенно сошел с ума", - написал Трамп.

В этом же посте Трамп раскритиковал и президента Украины Владимира Зеленского. Американский лидер заявил, что Зеленский "создает проблемы" своей стране.