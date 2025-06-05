CNN: Трамп запретил въезд в США гражданам 12 стран

Президент США Дональд Трамп подписал указ о запрете на въезд в Штаты гражданам 12 стран, в том числе Ирана и Афганистана, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

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Как сообщает телеканал, ссылаясь на собственные источники, указом вводится запрет на въезд в США граждан следующих стран: Афганистана, Мьянмы (также известной как Бирма), Чада, Республики Конго, Экваториальной Гвинеи, Эритреи, Гаити, Ирана, Ливии, Сомали, Судана и Йемена.

Частичные ограничения коснутся граждан семи стран: Бурунди, Кубы, Лаоса, Сьерра-Леоне, Того, Туркменистана и Венесуэлы.

"Прокламация предусматривает исключения для законных постоянных резидентов, владельцев существующих виз, определенных категорий виз и лиц, въезд которых отвечает национальным интересам США", - говорится в материале телеканала.

Как рассказал телеканалу чиновник из Белого дома, Трамп принял окончательное решение о подписании указа после антисемитского нападения в Боулдере, штат Колорадо.

"Он обдумывал это заранее, но воскресное нападение привело его в действие быстрее", - утверждает источник.