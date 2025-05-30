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Запрет на учебу иностранцев в Гарварде временно приостановлен

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Университет Гарвард
Университет Гарвард. Фото: Mostafa Bassim/Anadolu via Getty Images

Дональд Трамп дал Гарварду 30 дней, чтобы предоставить аргументы, почему иностранцы должны учиться в университете, передает NUR.KZ со ссылкой на Bild.

Издание сообщает, что администрация президента Дональда Трампа отказалась от немедленной реализации запрета Гарварду принимать иностранных студентов.

Однако, теперь университету нужно в течение 30 дней найти и предоставить аргументацию обоснований, что такой запрет не является необходимым.

Запрет также был приостановлен окружной судьей Элисон Барроуз (назначена ещё Бараком Обамой).

Напомним, иностранцы в Гарварде составляют 27% студентов.

Напомним, 23 мая приказом министра внутренней безопасности США Гарвардский университет лишили права принимать иностранных студентов.

Сообщалось, что Гарвард привлечен к ответственности за сотрудничество с Китайской коммунистической партией, пропаганду насилия, антисемитизма и протеррористического поведения среди студентов на его территории. В связи с этим приостановлено действие сертификации Программы студенческих и обменных визитов Гарвардского университета (SEVP).

Затем Гарвардский университет подал в суд на администрацию президента США Дональда Трампа после введения запрета на обучение в вузе иностранных студентов.

Через несколько дней после этого власти США решили приостановить новые собеседования на получение студенческих виз, поскольку рассматривают возможность расширения проверки студентов.

Касательно проходящих обучение в Гарварде казахстанцев пресс-секретарь Министерства науки и высшего образования РК Олжас Беркинбаев сообщил, что на сегодняшний день по программе "Болашак" в Гарварде обучаются 7 человек.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2250651-zapret-na-uchebu-inostrancev-v-garvarde-vremenno-priostanovlen/