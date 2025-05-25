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Новости русской службы Би-би-си

Российский удар по Украине: не менее 12 погибших

Опубликовано:

Удары России по Украине
Удары России по Украине. Фото: Anadolu/Getty Images

По меньшей мере 12 человек погибли и десятки получили ранения по всей Украине в результате ночных атак российских беспилотников и ракет, сообщили местные власти.

Трое детей погибли в Житомире и 77-летний мужчина — в Николаеве, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Это произошло на следующий день после того, как украинская столица подверглась одной из самых мощных атак с начала российского вторжения.

Глава Хмельницкой облгосадминистрации Сергей Тюрин сообщил, что в результате последних российских атак погибли четыре человека и еще пятеро получили ранения.

«Разрушены шесть частных домов, еще 20 повреждены», — добавил он.

Глава Киевской области Николай Калашник сообщил о трех погибших и десяти раненых.

Он опубликовал в соцсетях фотографии нескольких домов, охваченных огнем после российских ударов.

Позже ГСЧС сообщила, что число погибших возросло до четырех, а раненых — до 16, включая троих детей.

В Киеве, по данным властей, 11 раненых, многочисленные пожарах и повреждения жилых зданий, включая общежитие.

Сотни людей укрывались на станциях метро. Это произошло в день празднования ежегодного Дня Киева в воскресенье.

В Житомире, по данным ГСЧС, погибли трое детей в возрасте 8, 12 и 17 лет, 10 человек получили ранения, разрушены и повреждены частные дома.

ГСЧС также сообщила, что тело пожилого мужчины было извлечено из пятиэтажного жилого дома, пораженного дроном в Николаеве. Еще пять человек пострадали.

В Харькове региональные власти сообщили о трех раненых.

Министерство обороны России в свою очередь заявило, что украинские дроны атаковали восемь российских регионов.

110 украинских дронов сбиты и перехвачены с 00:00 до 07:00 по московскому времени, в том числе 13 — над Московским регионом регионом, сказано в сообщении министерства.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что 12 дронов, направлявшихся к столице, были сбиты.

Он добавил, что на место были направлены экстренные службы для оценки ущерба от обломков дронов.

В Тульской области, к югу от Москвы, обломки дрона упали во двор жилого дома, выбив окна в нескольких квартирах, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

Пострадавших не было, добавил он.

Атаки произошли на фоне обменов пленными между Россией и Украиной, достигнутых после переговоров между сторонами в Турции.

В пятницу Украина и Россия обменялись по 390 военнослужащих и гражданских лиц — это крупнейший обмен пленными с начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.

В субботу президент Украины Владимир Зеленский объявил, что еще 307 украинских пленных вернулись домой в рамках соглашения с Кремлем.

Стороны договорились обменять по 1000 пленных, и еще один обмен ожидается в воскресенье.

Обмены последовали за первыми за три года очными переговорами между сторонами, которые прошли в Турции.

Ситуация в Украине
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2248635-rossiyskiy-udar-po-ukraine-ne-menee-12-pogibshih/

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