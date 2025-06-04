Трамп повысил пошлины на сталь и алюминий в два раза

Президент США Дональд Трамп подписал указ о повышении импортных пошлин до 50% на сталь и алюминий, сообщается на сайте Белого дома, передает NUR.KZ.

Новые пошлины вступают в силу 4 июня.

"Я пришел к выводу, что необходимо и целесообразно увеличить пошлины на импорт изделий из стали и их производных, а также алюминиевых изделий и их производных с 25% до 50%", - говорится в документе.

Как считает Трамп, повышение тарифов обеспечит большую поддержку этим отраслям и снизит или устранит угрозу национальной безопасности, которая исходит от импорта изделий из стали и алюминия, а также их производных.

Стоит отметить, что в конце мая Трамп анонсировал повышение тарифов на сталь и алюминий до 50%. Об этом президент США писал в соцсетях. Глава Белого дома отмечал, что американские сталелитейная и алюминиевая отрасли "возрождаются как никогда раньше".

Напомним, 2 апреля Трамп объявил о введении пошлин в отношении 185 стран. Тарифы составили от 10 до 50 процентов. В список стран, в отношении которых Штаты ввели пошлин, попал и Казахстан.

Новые тарифы должны были начать действовать с 9 апреля, однако накануне Трамп заявил о 90-дневной паузе.

Комментируя реакцию мировых лидеров на введение пошлин, Трамп заявлял, что "другие страны звонят, целуют меня в зад и умирают, желая заключить сделку". Однако глава Белого дома не стал уточнять, кто из мировых лидеров звонил ему из-за введения тарифов и, как он заявил, умолял о заключении сделки.

В конце прошлого месяца суд США по международной торговле постановил, что Дональд Трамп превысил свои полномочия, вводя пошлины против ряда стран.

Позже стало известно, что апелляционная инстанция восстановила тарифы, запрет на которые вынес Федеральный суд по вопросам международной торговли, пока не будет вынесено окончательное решение.