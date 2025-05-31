Новое повышение таможенных пошлин анонсировал Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил о повышении пошлин на сталь и алюминий - глава Белого дома написал об этом в соцсети Truth Social, передает NUR.KZ.

Новые пошлины заработают уже на следующей неделе.

"Для меня большая честь повысить тарифы на сталь и алюминий с 25% до 50%, начиная со среды, 4 июня. Наша сталелитейная и алюминиевая отрасли возрождаются как никогда раньше ", - заявил Трамп.

Напомним, 2 апреля Трамп объявил о введении пошлин в отношении 185 стран. Тарифы составили от 10 до 50 процентов. В список стран, в отношении которых Штаты ввели пошлин, попал и Казахстан.

Новые тарифы должны были начать действовать с 9 апреля, однако накануне Трамп заявил о 90-дневной паузе.

Комментируя реакцию мировых лидеров на введение пошлин, Трамп заявлял, что "другие страны звонят, целуют меня в зад и умирают, желая заключить сделку". Однако глава Белого дома не стал уточнять, кто из мировых лидеров звонил ему из-за введения тарифов и, как он заявил, умолял о заключении сделки.

На днях суд США по международной торговле постановил, что Дональд Трамп превысил свои полномочия, вводя пошлины против ряда стран.

Позже стало известно, что апелляционная инстанция восстановила тарифы, запрет на которые вынес Федеральный суд по вопросам международной торговли, пока не будет вынесено окончательное решение.