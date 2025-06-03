Без улыбки и флага: в Белом доме обновили портрет Трампа без объяснения причин
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В Белом доме заявили об обновлении портрета президента США Дональда Трампа, при этом не назвав причину, передает NUR.KZ со ссылкой на Белый дом.
Белый дом в соцсети Х опубликовал видео, как устанавливают новый официальный портрет Дональда Трампа.
"Только что выпущен новый официальный портрет президента", - заявили в администрации.
Теперь американский лидер изображен на темном фоне, а американский флаг пропал с заднего плана. На прошлом портрете Трамп улыбается, а на новом он серьезен. Сейчас у президента синий костюм и красный галстук. К одежде приколота брошь с флагом США.
Портрет находится в тонкой деревянной рамке.
А так выглядел портрет Дональда Трампа в прошлый его президентский срок.
Напомним, в марте президент США Дональд Трамп написал в соцсети, что его портрет, размещенный в Капитолии Колорадо среди портретов других президентов, хуже всех остальных.
До этого в официальном аккаунте Белого дома США в соцсети появилось изображение с президентом США Дональдом Трампом в короне и подписью "да здравствует король".
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2251653-bez-ulybki-i-flaga-v-belom-dome-obnovili-portret-trampa-bez-obyasneniya-prichin/