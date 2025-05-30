"Это справедливое опасение": Келлог заявил, что Вашингтон готов прекратить расширение НАТО к границам России

Спецпосланник президента США Кит Келлог заявил о готовности Вашингтона прекратить расширение НАТО к границам с Россией - по его словам, это вопрос их безопасности и справедливое опасение.

Спецпосланник президента США Кит Келлог сообщил в интервью телеканалу ABC News о готовности Вашингтона прекратить расширение НАТО к границам с Россией - перевод приводит РБК.

Обеспокоенность России расширением Североатлантического альянса на восток обоснована, заявил Келлог.

"Это справедливое опасение. Мы неоднократно говорили, что вопрос присоединения Украины к НАТО не обсуждается", - заявил он.

Такой позиции придерживаются не только США, а еще как минимум четыре члена блока, отметил Келлог. Он напомнил, что для принятия нового участника необходимо одобрение всех 32 стран.

"Мы видели, как другие страны говорили, ну, мы не слишком уверены в этом", - добавил спецпосланник.

Келлог подтвердил, что не расширение - "это один из пунктов, который Россия поднимает".

"И они говорят не только об Украине, но и о Грузии, Молдавии. Мы говорим: "Окей, всеобъемлюще - мы можем прекратить расширение НАТО к вашим границам". Это вопрос их безопасности", - добавил спецпредставитель.

Напомним, ранее в марте Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил, что президент США Дональд Трамп снял с повестки дня по итогам переговоров вопрос о вступлении Украины в НАТО.

Вместе с тем, в апреле Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что США и их европейские союзники едины во мнении, что Россия еще долго будет представлять собой угрозу для государств НАТО.

При этом ранее Трамп выступал с критикой в адрес НАТО еще до своей победы на президентских выборах. По данным Русской службы Би-би-си, Трамп был намерен "поощрять" агрессивные страны с теми странами НАТО, которые не вносят положенные суммы в общий бюджет альянса.

Отмечалось, что в 2018 году Трамп был настолько недоволен невыполнением некоторыми европейскими странами согласованной квоты расходов на оборону в размере 2% от ВВП, что пригрозил выходом США из альянса.

Мы также писали, что в прошлом Трамп неоднократно заявлял, что США могут выйти из НАТО. Он настаивал, что Америка вынуждена платить слишком большую долю в бюджет альянса.

В марте этого года американский лидер рассматривал возможность изменения условий участия США в Организации Североатлантического договора.

А в мае администрация президента США Дональда Трампа предложила возобновить переговоры по вопросам безопасности в рамках Совета Россия-НАТО.