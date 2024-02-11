Трамп угрожал союзникам по НАТО "поощрять" агрессию России, если они не увеличат военные расходы

Дональд Трамп на посту президента США угрожал союзникам по НАТО, что будет поощрять Россию "делать все, что ей вздумается" со странами, которые не выполняют финансовые обязательства перед альянсом. Об этом он рассказал на предвыборном мероприятии. В Белом доме уже назвали заявления Трампа "шокирующими".

"НАТО было банкротом, пока не появился я, — сказал Трамп на митинге в Конвее, Южная Каролина. — Я сказал: "Все будут платить". Они сказали: "Ну, если мы не заплатим, вы все равно будете нас защищать?". Я сказал: "Точно нет". Они не могли поверить в это" (цитата по CNN).

По словам Трампа, "один из президентов большой страны" однажды спросил его, будут ли США по-прежнему защищать их от вторжения России, даже если они "не заплатят".

"Нет, я бы не стал вас защищать, — якобы ответил Трамп президенту. — На самом деле, я бы поощрял их [Россию] делать все, что им вздумается. Ты должен заплатить. Ты должен платить по счетам".

В основе НАТО — принцип коллективной обороны, согласно которому нападение на одного из членов НАТО рассматривается как нападение на всех членов альянса.

На посту президента Трамп неоднократно заявлял, что США могут выйти из НАТО. Он настаивал, что Америка вынуждена платить слишком большую долю в бюджет альянса.

Как отмечает CNN, Трамп на протяжении многих лет неверно описывал систему финансирования НАТО. Члены альянса должны стремиться тратить минимум 2% ВВП на военные расходы, и большинство стран не достигает этой цели. Однако 2 процента считаются лишь ориентировочным показателем, и не существует "счетов", которые какие-то члены альянса не оплачивают. О проблемах с взносами в общий бюджет НАТО, из которого финансируются штаб-квартиры и структуры органов военного управления альянса, со стороны стран-членов не сообщалось.

Позже в субботу Белый дом назвал высказывания Трампа "шокирующими и безумными" и напомнил об усилиях президента Джо Байдена по укреплению альянса.

Трамп не уточнил, собирался ли реализовать свою угрозу. Его слова, вероятно, вызовут обеспокоенность среди стран-членов НАТО, которые и так опасаются возвращения Трампа на пост президента, пишет New York Times.

Слова Трампа о "поощрении" российской агрессии прозвучали, в то время как республиканцы выступают против увеличения помощи Украине в войне против России, а европейские официальные лица говорят об угрозе со стороны России для восточного фланга НАТО, уточняет издание.

В недавнем интервью Такеру Карлсону российский президент Владимир Путин назвал эти заявления "страшилками для обывателей", добавив, что у России "нет никаких интересов ни в Польше, ни в Латвии — нигде".