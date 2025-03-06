NBC News: Трамп рассматривает изменения условий участия США в НАТО

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность изменения условий участия США в Организации Североатлантического договора (НАТО), передает NUR.KZ со ссылкой на NBC News.

По данным источников издания, Трамп обсудил возможность оказания поддержки только тем членам альянса, которые тратят определенный процент своего ВВП на оборону.

"Трамп обсудил с помощниками возможность калибровки участия Америки в НАТО таким образом, чтобы отдавать предпочтение членам альянса, которые тратят определенный процент своего валового внутреннего продукта на оборону, сообщили чиновники", - пишет издание.

По данным чиновников, рассказавших о возможном изменении, США могут не защищать другого члена НАТО, подвергшегося нападению, если страна не достигнет необходимого порога расходов на оборону.

"Если Трамп действительно внесет это изменение, это будет означать значительный отход от основного принципа альянса, известного как статья 5, которая гласит, что нападение на любую страну НАТО является нападением на все страны", - сообщает телеканал.

Отмечается, что администрация Трампа уже дала понять европейским союзникам, что США могут сократить свое военное присутствие в Европе. Один из вариантов новой политики заключается в передислокации части войск США в регионе таким образом, чтобы они были сосредоточены в тех странах блока, которые увеличили свои расходы на оборону.

Напомним, Трамп выступал с критикой в адрес НАТО еще до своей победы на президентских выборах. По данным Русской службы Би-би-си, Трамп был намерен "поощрять" агрессивные страны с теми странами НАТО, которые не вносят положенные суммы в общий бюджет альянса.

Отмечалось, что в 2018 году Трамп был настолько недоволен невыполнением некоторыми европейскими странами согласованной квоты расходов на оборону в размере 2% от ВВП, что пригрозил выходом США из альянса.

Также мы писали, что в прошлом Трамп неоднократно заявлял, что США могут выйти из НАТО. Он настаивал, что Америка вынуждена платить слишком большую долю в бюджет альянса.

Недавно Дональд Трамп заявил, что согласен с идеей об отказе Украине в членстве в НАТО - ранее министр обороны Пит Хегсет называл маловероятным присоединение Украины к альянсу.