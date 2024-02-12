Высказывания Трампа о НАТО: к каким последствиям они могут привести?

Началось. До президентских выборов в США осталось девять месяцев, а фаворит среди кандидатов от Республиканской партии и бывший президент Дональд Трамп уже поднимает давление в столицах стран НАТО своими провокационными заявлениями.

В то же время эти заявления порадуют его многочисленных сторонников.

На предвыборном митинге в Южной Каролине Трамп заявил, что был намерен «поощрять» агрессивные страны (например, Россию) «делать все, что им вздумается» с теми странами НАТО, которые не вносят положенные суммы в общий бюджет альянса.

Белый дом немедленно возмутился. Его представитель заявил, что подобные слова являются «ужасными и безумными», поскольку Трамп таким образом одобряет «вторжение кровавых режимов на территорию наших ближайших союзников».

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отреагировал не менее решительно, заявив, что «любое предположение, что члены альянса не будут защищать друг друга, подрывает безопасность, включая безопасность США, и подвергает американских и европейских солдат дополнительному риску».

Имел ли Трамп в виду то, что сказал? Скорее всего, нет. Это его типичное поведение — сказать что-то провокационное, обеспечить себе заголовки, возмутить своих критиков и привести в восторг поклонников.

Но ирония судьбы заключается в том, что в некоторых кругах НАТО испытывают нескрываемую благодарность Трампу за подобные угрозы, которые он высказывал еще во время пребывания в Белом доме. В 2018 году Трамп был настолько недоволен невыполнением некоторыми европейскими странами согласованной квоты расходов на оборону в размере 2% от ВВП, что пригрозил выходом США из альянса.

Военное руководство стран НАТО было в шоке. Если бы президент США в какой-то момент осуществил подобную угрозу, бросив Европу на произвол судьбы, это могло настолько сильно подорвать альянс, что он перестал бы существовать в нынешнем виде.

Потрясение от подобной перспективы в сочетании с полномасштабным вторжением России в Украину в 2022 году побудило некоторые страны, в частности Германию, пообещать соответствующим образом увеличить свои расходы на оборону.

Жалобы Трампа на то, что США приходится оплачивать оборону других стран, вызвали отклик не только среди сторонников Трампа. Согласно опубликованной статистике НАТО, военные расходы США в 2023 году составили 3,49% ВВП. Британия потратила 2,07%, тогда как Германия, Франция, Италия и Испания оказались ниже согласованного порога в 2%.

Примечательно, что страны, расположенные ближе всего к границам России, потратили больше всех в процентном выражении.

В Республиканской партии США раздаются голоса: «Почему мы, Америка, должны нести бремя защиты Европы, когда она не хочет платить за свою собственную оборону?»

Но высказывания Трампа по-прежнему остаются крайне опасными, учитывая, что и НАТО, и западный мир в целом переживают непростое время. Украинское наступление летом 2023 года фактически провалилось.

Российские войска прочно удерживают оккупированные территории и медленно вытесняют украинцев из Донбасса. Москва поставила свою экономику на военные рельсы, направив около 40% национального дохода на оборону, производя в огромных количествах вооружения низкого качества в надежде преодолеть украинскую оборону.

Польша и страны Балтии убеждены, что как только Владимир Путин достигнет своих военных целей в Украине, российская армия восстановит силы и нападет уже на них, возможно, всего через три года.

Их основная надежда связана со статьей 5 Устава НАТО, согласно которой нападение на любую страну альянса будет рассматриваться как нападение на весь блок.

Другими словами, если Москва решит направить свои танки через границу, скажем, в Эстонию, это вызовет массированный ответ со стороны НАТО, что потенциально может привести к Третьей мировой войне.

Если Трамп станет президентом, уверенность в этом не будет столь однозначной.

В этом и кроется опасность высказываний Трампа. Если потенциальный агрессор, будь то Владимир Путин в Европе или Си Цзиньпин в Южно-Китайском море, начнет сомневаться в приверженности Вашингтона защите союзников, он рискует совершить масштабный просчет.

За примером далеко ходить не надо. Два года назад российская разведка сказала Путину, что Запад будет сидеть сложа руки, если он вторгнется в Украину.

Они ошиблись — и началась катастрофическая война.

Фрэнк Гарднер

Корреспондент Би-би-си по вопросам безопасности

Оригинал материала на английском языке можно прочитать на сайте BBC News.