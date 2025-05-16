Bloomberg: США предложили возродить Совет Россия-НАТО

Администрация президента США Дональда Трампа предложила возобновить переговоры по вопросам безопасности в рамках Совета Россия-НАТО, пишет NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

Как пишет издание, ссылаясь на собственные источники, такое предложение включено в американский план мирного урегулирования ситуации в Украине.

Москва до сих пор отказывалась от предложения США о прекращении огня, которое заморозило бы конфликт в целом на нынешних линиях, предоставило бы США признание черноморского полуострова Крым российским и привело бы к снятию санкций США.

Украина взамен получила бы надежные гарантии безопасности и право на развитие собственной армии, пишет агентство.

"С тех пор США добавили новые детали к предложению, включая предложение возобновить переговоры по безопасности в рамках Совета Россия-НАТО, по словам человека, знакомого с этим вопросом и говорившего на условиях анонимности.

Форум партнерства фактически прекратил свое существование после полномасштабного вторжения России в 2022 году", - говорится в материале.

Напомним, в конце апреля генсек НАТО Марк Рютте заявлял, что США и их европейские союзники едины во мнении, что Россия еще долго будет представлять собой угрозу для государств НАТО.

При этом ранее Трамп выступал с критикой в адрес НАТО еще до своей победы на президентских выборах. По данным Русской службы Би-би-си, Трамп был намерен "поощрять" агрессивные страны с теми странами НАТО, которые не вносят положенные суммы в общий бюджет альянса.

Отмечалось, что в 2018 году Трамп был настолько недоволен невыполнением некоторыми европейскими странами согласованной квоты расходов на оборону в размере 2% от ВВП, что пригрозил выходом США из альянса.

Мы также писали, что в прошлом Трамп неоднократно заявлял, что США могут выйти из НАТО. Он настаивал, что Америка вынуждена платить слишком большую долю в бюджет альянса.

В марте этого года американский лидер рассматривал возможность изменения условий участия США в Организации Североатлантического договора.