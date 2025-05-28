Трамп заявил, что при необходимости готов встретиться с Путиным и Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил, что при необходимости готов провести трехстороннюю встречу с участием Путина и Зеленского, передает NUR.KZ. Трансляцию брифинга вел Белый дом в Facebook.

Сегодня президент США Дональд Трамп принял участие в церемонии присяги прокурора округа Колумбия, где после провел брифинг для журналистов. Трамп заявил, что через две недели "даст знать", верит ли он в стремление Владимира Путина закончить войну.

"Я не могу вам этого сказать, но я дам вам знать примерно через две недели. Очень скоро мы узнаем, подталкивает ли он (Путин - прим. ред.) нас к чему-то - и если да, то мы отреагируем немного по-другому", - сказал Дональд Трамп, отвечая на вопрос одного из журналистов о том, считает ли он, что президент РФ действительно хочет закончить войну.

Трамп также отметил работу Стива Уиткоффа в этом вопросе, заявив, что тот "делает феноменальную работу" и якобы очень жестко общается с российской стороной.

"Я очень разочарован тем, что случилось пару ночей назад, когда людей убивали посреди того, что называется переговорами. Я очень-очень разочарован", - добавил Дональд Трамп.

Американский президент также отметил, что пока не идет на ужесточение санкций против России, чтобы не сорвать сделку по урегулированию украинского конфликта.

На днях сообщалось, что президент США рассматривает возможность введения новых санкций против России из-за ситуации по переговорам в Украине.

Пост Трампа стал реакцией на новости об одной из крупнейших воздушных атак на Украину с начала войны. Тогда, по данным СМИ, Россия за одну ночь запустила почти 300 беспилотников и 69 ракет. Сообщалось о 12 погибших.

Тогда Трамп заявил, что глава РФ Владимир Путин "сошел с ума".

"У меня всегда были очень хорошие отношения с Владимиром Путиным, но с ним что-то случилось. Он совершенно сошел с ума", - написал Трамп.

В этом же посте Трамп раскритиковал и президента Украины Владимира Зеленского. Американский лидер заявил, что Зеленский "создает проблемы" своей стране.

Напомним, 16 мая переговоры России и Украины состоялись. Делегации двух стран встретились в Турции.

По итогам Москва и Киев договорились представить свое видение прекращения огня - детально прописать свои предложения, отметил глава делегации. Затем Мединский анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной.

На днях стало известно, что Россия и Украина произвели третий и последний обмен в рамках стамбульской договоренности о формуле "1000 на 1000". Сегодня стороны произвели обмен 303 военнопленными.