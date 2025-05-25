"1000 на 1000": Россия и Украина завершили обмен пленными

Россия и Украина произвели третий и последний обмен в рамках стамбульской договоренности о формуле "1000 на 1000". Сегодня стороны произвели обмен 303 военнопленными.

Как сообщает Министерство обороны России в Telegram-канале, с территории Украины возвращены еще 303 российских военнослужащих. Взамен переданы 303 военнопленных ВСУ.

В настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Беларуси, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.

"Все российские военнослужащие и гражданские лица будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.

Таким образом, в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 16 мая в Стамбуле, за период с 23 по 25 мая российской и украинской стороной проведен обмен по формуле 1000 на 1000 человек", - отмечается в сообщении ведомства.

Информацию о том, что между Украиной и Россией завершен процесс обмена военнопленными, подтвердил в Telegram-канале и президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, 16 мая переговоры России и Украины состоялись. Делегации двух стран встретились в Турции.

По итогам Москва и Киев договорились представить свое видение прекращения огня - детально прописать свои предложения, отметил глава делегации. Затем Мединский анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной.

На днях Дональд Трамп сообщил, что Россия и Украина произвели крупный обмен военнопленными. Пост американский президент опубликовал в Truth Social.

Вчера, 24 мая, Россия и Украина произвели взаимообмен пленными. Стороны передали друг другу по 307 военнослужащих.