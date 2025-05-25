"Мы хотим имена и страны": Трамп потребовал от Гарварда данные по иностранным студентам

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social опубликовал пост, в котором требует от Гарварда предоставления данных об иностранных студентах вуза, передает NUR.KZ.

"Почему Гарвард не говорит о том, что почти 31% студентов приехали из других стран? Тем не менее эти страны, часть из них недружелюбны по отношению к США, не платят за образование своих студентов и не собираются этого делать. Никто нам этого не сообщил!

Мы хотим знать, кто эти иностранные студенты. Это разумная просьба, поскольку мы даем Гарварду миллиарды долларов, но Гарвард не очень-то общительный. Мы хотим эти имена и страны", - говорится в публикации Трампа.

Напомним, в апреле профессора Гарвардского университета подали в суд на администрацию Трампа из-за ее угрозы провести проверку федерального финансирования. Позже стало известно, что администрация Трампа заморозила гранты для Гарварда на 2,2 млрд долларов.

Как позже сообщала Русская служба BBC, Гарвард отказался следовать требованиям администрации президента США Дональда Трампа о пересмотре программ и "аудите взглядов" студентов и сотрудников. Почему это произошло, что происходит в других престижных американских университетах и на что тратится федеральное финансирование, читайте здесь.

Также приказом министра внутренней безопасности США Гарвардский университет лишили права принимать иностранных студентов. Позже выяснилось, что в университете учатся 7 студентов из Казахстана.

На днях Гарвардский университет подал в суд на администрацию президента США Дональда Трампа после введения запрета на обучение в вузе иностранных студентов.