Трамп заявил, что ЕС был создан для извлечения выгоды из США, и анонсировал новые тарифы

Президент США Дональд Трамп заявил в соцсети о намерении ввести пошлины в размере 50% на все товары, ввозимые из Европейского Союза, передает NUR.KZ.

Публикация появилась в аккаунте Трампа в соцсети TruthSocial.

"С Европейским союзом, который был создан с главной целью извлечения выгоды из Соединенных Штатов в торговле, было очень трудно иметь дело.

Их мощные торговые барьеры, налоги на НДС, смехотворные корпоративные штрафы, неденежные торговые барьеры, денежные манипуляции, несправедливые и необоснованные иски против американских компаний и многое другое привели к дефициту в торговле с США в размере более 250 000 000 долларов в год, что является совершенно неприемлемым показателем.

Наши переговоры с ними ни к чему не приведут! Поэтому я рекомендую ввести прямой 50% тариф на Европейский союз, начиная с 1 июня 2025 года", - написал Трамп.

Добавим, также Дональд Трамп заявил, что против компании Apple будут введены пошлины как минимум в 25%, если компания не прекратит производить iPhone за пределами США.

Ранее Дональд Трамп также подписал указ о введении 25% пошлины на импорт всех автомобилей, которые не производятся в США.

По риторике в отношении ЕС напомним, что в конце марта Дональд Трамп пригрозил еще более жесткими пошлинами Евросоюзу и Канаде, если они будут сотрудничать с целью "нанести экономический ущерб США".

До этого, в конце февраля, президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин в размере 25% на товары из ЕС, в том числе и автомобили. Тогда американский президент довольно жестко высказался в отношении ЕС, заявив, что этот союз был создан для того, чтобы навредить США, и они (страны ЕС), по словам главы государства, изначально настроены враждебно по отношению к Штатам.