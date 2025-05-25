Рост цен и ухудшение семейного бюджета: американцы выступили против пошлин Трампа

Большинство американцев считают, что введенные президентом США Дональдом Трампом таможенные пошлины негативно сказались на их финансовом положении, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

Свежая публикация по теме: "Мы хотим имена и страны": Трамп потребовал от Гарварда данные по иностранным студентам

По данным исследования, порядка 56% респондентов выразили уверенность, что в результате введенных пошлин их семейный бюджет стал хуже.

При этом 52% выразили мнение, что обещанные властями США будущие выгоды не стоят нынешних экономических проблем, а 69% опрошенных американцев сказали, что ожидают роста цен после введения пошлин.

Около 49% респондентов заявили, что ожидают, что тарифы окажутся негативными для экономики страны в целом, при этом 30% считают, что пошлины окажутся экономическим благом.

Так, согласно опросу, половина американцев считает, что экономика США ослабла с 2024 года.

Отмечается, что опрос проводился в период с 8 по 10 мая, в нем приняли участие свыше двух тысяч американцев.

Недавно мы писали, что с приближением 100 дней президентства Дональда Трампа в США провели опросы и узнали у американцев, как они относятся к проводимой им политике. Рейтинги Трампа оказались очень низкими.

До этого The New York Times и Siena College провели опрос среди американцев - большинство американцев назвали политику Трампа "хаотичной" и "пугающей".

Также несколько авторитетных американских изданий провели опрос среди граждан США, чтобы выяснить, как они относятся к введенным Трампом пошлинам. Согласно его результатам, 64% американцев не одобряют усилия Трампа по повышению импортных пошлин, одобрение высказали лишь 34%.

Напомним, 2 апреля Трамп объявил о введении пошлин в отношении 185 стран. Тарифы составили от 10 до 50 процентов. В список стран, в отношении которых Штаты ввели пошлин, попал и Казахстан.