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Рост цен и ухудшение семейного бюджета: американцы выступили против пошлин Трампа

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Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото: Win McNamee/Getty Images

Большинство американцев считают, что введенные президентом США Дональдом Трампом таможенные пошлины негативно сказались на их финансовом положении, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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По данным исследования, порядка 56% респондентов выразили уверенность, что в результате введенных пошлин их семейный бюджет стал хуже.

При этом 52% выразили мнение, что обещанные властями США будущие выгоды не стоят нынешних экономических проблем, а 69% опрошенных американцев сказали, что ожидают роста цен после введения пошлин.

Около 49% респондентов заявили, что ожидают, что тарифы окажутся негативными для экономики страны в целом, при этом 30% считают, что пошлины окажутся экономическим благом.

Так, согласно опросу, половина американцев считает, что экономика США ослабла с 2024 года.

Отмечается, что опрос проводился в период с 8 по 10 мая, в нем приняли участие свыше двух тысяч американцев.

Недавно мы писали, что с приближением 100 дней президентства Дональда Трампа в США провели опросы и узнали у американцев, как они относятся к проводимой им политике. Рейтинги Трампа оказались очень низкими.

До этого The New York Times и Siena College провели опрос среди американцев - большинство американцев назвали политику Трампа "хаотичной" и "пугающей".

Также несколько авторитетных американских изданий провели опрос среди граждан США, чтобы выяснить, как они относятся к введенным Трампом пошлинам. Согласно его результатам, 64% американцев не одобряют усилия Трампа по повышению импортных пошлин, одобрение высказали лишь 34%.

Напомним, 2 апреля Трамп объявил о введении пошлин в отношении 185 стран. Тарифы составили от 10 до 50 процентов. В список стран, в отношении которых Штаты ввели пошлин, попал и Казахстан.

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Дональд Трамп
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2248599-rost-cen-i-uhudshenie-semeynogo-byudzheta-amerikancy-vystupili-protiv-poshlin-trampa/