Трамп пригрозил Apple пошлинами в размере 25 процентов

Дональд Трамп заявил, что против компании Apple будут введены пошлины как минимум в 25%, если компания не прекратит производить iPhone за пределами США, передает NUR.KZ.

"Я уже давно сообщил Тиму Куку из Apple, что ожидаю, что их iPhone будут производиться и собираться в США, а не в Индии или где-либо еще", - написал Трамп в своем аккаунте в Truth Social.

Ранее мы писали, что объем производства iPhone в Индии достиг 14 млрд долларов благодаря тому, что компания переориентировала свое производство и перенесла его из Китая.

А в апреле текущего года сообщалось, что после того как Дональд Трамп сдал назад с импортными пошлинами и объявил об отсрочке, цены на акции американских компаний резко пошли вверх. Так, акции Apple взлетели примерно на15%.

Ранее президент США ранее объяснил свое решение ввести тарифы на все импортные товары тем, что защищает интересы Америки.

Между тем, ранее Дональд Трамп также подписал указ о введении 25% пошлины на импорт всех автомобилей, которые не производятся в США. Кроме того, он пригрозил еще более жесткими пошлинами Евросоюзу и Канаде, если они будут сотрудничать с целью "нанести экономический ущерб США".