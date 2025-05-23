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Трамп пригрозил Apple пошлинами в размере 25 процентов

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Логотип Apple и фирменный магазин
Логотип Apple. Фото: Costfoto/NurPhoto via Getty Images

Дональд Трамп заявил, что против компании Apple будут введены пошлины как минимум в 25%, если компания не прекратит производить iPhone за пределами США, передает NUR.KZ.

"Я уже давно сообщил Тиму Куку из Apple, что ожидаю, что их iPhone будут производиться и собираться в США, а не в Индии или где-либо еще", - написал Трамп в своем аккаунте в Truth Social.

Ранее мы писали, что объем производства iPhone в Индии достиг 14 млрд долларов благодаря тому, что компания переориентировала свое производство и перенесла его из Китая.

А в апреле текущего года сообщалось, что после того как Дональд Трамп сдал назад с импортными пошлинами и объявил об отсрочке, цены на акции американских компаний резко пошли вверх. Так, акции Apple взлетели примерно на15%.

Ранее президент США ранее объяснил свое решение ввести тарифы на все импортные товары тем, что защищает интересы Америки.

Между тем, ранее Дональд Трамп также подписал указ о введении 25% пошлины на импорт всех автомобилей, которые не производятся в США. Кроме того, он пригрозил еще более жесткими пошлинами Евросоюзу и Канаде, если они будут сотрудничать с целью "нанести экономический ущерб США".

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Дональд Трамп
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2248251-tramp-prigrozil-apple-poshlinami-v-razmere-25-procentov/