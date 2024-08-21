16-летний сын Рамзана Кадырова опубликовал фотографии с Путиным

Сын Рамзана Кадырова Адам опубликовал в stories на своей странице в Instagram фотографии с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, передает NUR.KZ.

Адам Кадыров сегодня опубликовал две stories с фотографиями, на которых изображен Владимир Путин.

На первой фотографии Адам и Путин стоят рядом с самолетом. А на второй фотографии Путин стоит рядом с Адамом и другими сыновьями и внуками Рамзана Кадырова. Адам Кадыров не сделал подписей к фотографиям.

Stories Адама Кадырова с Владмиром Путиным. Фото: instagram.com/dustum/

На сайте Кремля сообщается, что Владимир Путин 20 августа прибыл в Чечню. Сообщается, что он в сопровождении главы Чечни Рамзана Кадырова посетил село Ахмат-Юрт Курчалоевского района, где возложил цветы к могиле Ахмата Кадырова, первого президента Чеченской Республики.

В апреле текущего года сообщалось, что сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам Кадыров, был назначен куратором Российского университета спецназа имени Путина.

Напомним, в ноябре прошлого года Адама Кадырова назначили на "важную должность" в Службе безопасности отца. А в декабре в Сети появилось видео, на котором 16-летний сын Рамзана Кадырова сопровождает отца в качестве сотрудника службы безопасности.

Стоит отметить, не так давно Кадыров назначил своего племянника Адама Черхигова министром транспорта Чечни. Кроме того, Хамзат Кадыров, племянник главы Чечни Рамзана Кадырова, стал секретарем Совета безопасности республики.

Ранее стало известно, что старшего сына Рамзана Кадырова 18-летнего Ахмата назначили министром спорта Чечни. А вторая дочь Рамзана Кадырова Хадижат Кадырова заняла должность первого заместителя руководителя администрации главы и правительства республики.