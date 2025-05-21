CNN: Израиль планирует нанести удар по ядерным объектам Ирана

США получили новые разведданные, свидетельствующие о том, что Израиль готовится нанести удар по иранским ядерным объектам, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

О планах Израиля телеканалу сообщили несколько официальных лиц США, знакомых с последними разведданными.

По словам американских чиновников, такой удар был бы "дерзким разрывом" с президентом США Дональдом Трампом. Он также может спровоцировать более масштабный региональный конфликт на Ближнем Востоке — то, чего США пытались избежать с тех пор, как обострилась ситуация в Газе в 2023 году.

"Пока неясно, приняли ли израильские лидеры окончательное решение, но в правительстве США существуют глубокие разногласия относительно вероятности того, что Израиль в конечном итоге предпримет какие-либо действия.

Нанесет ли Израиль удар и как именно, будет зависеть от того, что он думает о переговорах США с Тегераном по его ядерной программе", - говорится в материале.

По словам двух источников телеканала, разведка США заметила перемещение авиабомб и завершение авиационных учений Израиля, которые могут свидетельствовать о подготовке к удару по Ирану, но могут оказаться и просто попыткой оказать давление на Иран, чтобы тот отказался от ключевых положений своей ядерной программы.

Телеканал запросил комментарии у Совета национальной безопасности и канцелярии премьер-министра Израиля, но пока не получил их.

Напомним, на прошлой неделе главный советник верховного лидера Ирана Али Шамхани заявил, что Иран готов никогда не производить ядерное оружие в случае снятия санкций США. А позже Трамп заявил, что США и Иран "вроде бы" договорились об условиях ядерной сделки, а соглашение становится все более очевидным.

Ранее власти Ирана дали понять, что страна открыта для переговоров с Соединенными Штатами по своей ядерной программе. При этом в представительстве заявили, что "переговоры никогда не состоятся, если их целью является ликвидация мирной ядерной программы Тегерана".

Однако позже президент Ирана отказался вести переговоры с Трампом. СМИ писали, что призывы Трампа к переговорам в Тегеране сочли издевательскими.

Ранее Русская служба BBC также писала, что Трамп затеял первую военную операцию своего второго президентского срока и выбрал целью Иран. Он распорядился бомбить хуситов в Йемене и пригрозил применить силу против их спонсора - Тегерана, если он продолжит поддерживать хуситов, а те не снимут морскую блокаду Красного моря - главной торговой артерии между Азией и Европой.

Недавно в Омане состоялся первый раунд переговоров между Ираном и США по поводу ядерной программы Тегерана - на столь высоком уровне эти две страны не сотрудничали с 2018 года.