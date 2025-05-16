Трамп заявил о согласии Ирана отказаться от ядерного оружия

Дональд Трамп заявил, что США и Иран "вроде бы" договорились об условиях ядерной сделки, а соглашение становится все более очевидным, передает NUR.KZ со ссылкой на CBC News.

По данным издания, Трамп, находясь в Дохе, охарактеризовал переговоры между американским посланником Стивом Уиткоффом и министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи как "очень серьезные".

Но при этом Трамп подчеркивал, что военные действия против ядерных объектов Ирана остаются возможными, если переговоры сорвутся.

"Иран вроде бы согласился на условия: они не будут создавать, я бы сказал, по-дружески, ядерную пыль. Мы не будем создавать ядерную пыль в Иране", - сказал президент США.

Как указано в публикации, Тегеран якобы соглашается обогащать уран только до более низких уровней, необходимых для гражданского использования, и позволяет международным инспекторам контролировать этот процесс. А взамен Иран хочет немедленной отмены всех экономических санкций.

"У них не может быть ядерного оружия. Это единственное. Это очень просто. Мне не нужно давать вам 30 страниц подробностей. Это всего лишь одно предложение. У них не может быть ядерного оружия", - добавил Трамп.

Министр энергетики Крис Райт сообщил CBS News, что он ожидает соглашения с Ираном к концу года, назвав это "самым активным диалогом во всех поездках на Ближний Восток".

"Я думаю, что в конце этого года, и надеюсь, что раньше, и надеюсь, гораздо раньше, чем в конце этого года, мы увидим большие прорывы в Иране. Послушайте, это беспроигрышная сделка. Иран соглашается полностью отказаться от своей ядерной программы.

Они могут торговать, они могут взаимодействовать с остальным миром. Они могут сбить безудержную инфляцию. Они могут вкладывать инвестиции, делать свое общество лучше, и остальная часть региона может процветать, если она не будет постоянно подвергаться бомбардировкам со стороны иранских доверенных лиц или угрозе ядерного вооружения Ирана", - заявил Райт.

Накануне сообщалось, что главный советник верховного лидера Ирана Али Шамхани заявил, что Иран готов никогда не производить ядерное оружие в случае снятия санкций США.

Напомним, ранее власти Ирана дали понять, что страна открыта для переговоров с Соединенными Штатами по своей ядерной программе. При этом в представительстве заявили, что "переговоры никогда не состоятся, если их целью является ликвидация мирной ядерной программы Тегерана".

Однако позже президент Ирана отказался вести переговоры с Трампом. СМИ писали, что призывы Трампа к переговорам в Тегеране сочли издевательскими.

Ранее Русская служба BBC также писала, что Дональд Трамп затеял первую военную операцию своего второго президентского срока и выбрал целью Иран. Он распорядился бомбить хуситов в Йемене и пригрозил применить силу против их спонсора - Тегерана, если он продолжит поддерживать хуситов, а те не снимут морскую блокаду Красного моря - главной торговой артерии между Азией и Европой.

Недавно в Омане состоялся первый раунд переговоров между Ираном и США по поводу ядерной программы Тегерана - на столь высоком уровне эти две страны не сотрудничали с 2018 года.