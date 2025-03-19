Трамп против Ирана и хуситов. Обернется ли эскалация на Ближнем Востоке нефтяным кризисом?

Дональд Трамп затеял первую военную операцию своего второго президентского срока и выбрал целью Иран. Он распорядился бомбить хуситов в Йемене и пригрозил применить силу против их спонсора — Тегерана, если он продолжит поддерживать хуситов, а те не снимут морскую блокаду Красного моря — главной торговой артерии между Азией и Европой.

Возобновление свободного судоходства через Баб-эль-Мандебский пролив и Суэцкий канал — благородная задача, решение которой принесло бы некоторое облегчение мировой экономике.

Однако эксперты не верят в успех бомбардировок Трампа, указывая на прошлый опыт, и удивляются неожиданному порыву президента США отправить армию на защиту свободной торговли в момент, когда Трамп угрожает придушить ее тарифной войной со всем миром.

А вот эскалация противостояния с Ираном под предлогом борьбы с хуситами угрожает новым энергетическим кризисом, если затронет Ормузский пролив, через который из Персидского залива поставляется 20% всей нефти и газа на мировой рынок.

«Трамп предупредил, что контратаки хуситов будут рассматриваться как атаки со стороны Ирана, и что Иран будет нести ответственность. Для судоходства это означает повышенный риск эскалации, которая может затронуть и Ормузский пролив», — пишет специалист по морским перевозкам Ларс Йенсен.

Пока что аналитики и финансовые рынки считают такую вероятность низкой — цены на нефть за время последней эскалации подросли на пару долларов, но в среду уже опустились ниже 70 долларов за баррель.

«Трамп напрямую угрожает бомбить Иран, а цены на нефть едва сдвинулись с места. Похоже, рынок уже свыкся с хуситской драмой», — пишет Грегори Брю, ведущий аналитик Eurasia Group по энергетике и Ирану.

Трампу нужен кризис, но не нефтяной

Эксперты надеются, что Трамп постарается не доводить до нового мирового энергетического кризиса, поскольку въехал в Белый дом с обещанием сбить цены на нефть и бензин. Если его предшественник Джо Байден угрожал Ирану ударами по нефтяным объектам, то Трамп об этом не заикался.

Администрация Трампа лишь слегка ужесточила нефтяные санкции против Ирана: под них попал один министр и несколько танкеров. На объемах добычи нефти это не сказалось.

«Несмотря на американское давление на Иран и удары по хуситам, никакого заметного усиления санкций США против иранской нефти мы пока не наблюдаем», — отмечает Грегори Брю.

Однако если кризис выйдет из-под контроля, нефтяная инфраструктура на Ближнем Востоке может пострадать от ответных действий Ирана и хуситов. Шиитская группировка настроена решительно и отстреливается — пока что по американским военным кораблям у берегов Йемена.

В отличие от ударов по хуситам при Байдене, эту операцию Трамп проводит в одиночку, без привлечения союзников США. Арабские страны также остаются в стороне, что на этом этапе минимизирует риск для нефтяных объектов в Персидском заливе.

«Если они продолжат сохранять нейтралитет, мы тоже будем воздерживаться. Но если хоть один их самолет или база будут использованы для нападения на нас, мы пойдем на эскалацию и будем защищаться», — сказал агентству Reuters Джамаль Амер, министр иностранных дел группировки хуситов, контролирующей большую часть Йемена.

Эскалация в данном случае будет означать возобновление хуситских атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии — крупнейшего в регионе производителя нефти и главного врага хуситов в арабском мире.

«Хуситы попытаются ударить Трампа по самому больному месту — ценам на нефть, — говорится в аналитической записке Eurasia Group, которую цитирует AP. — Арабские страны Персидского залива будут держаться подальше от этой военной операции. Однако теперь их нефтяная инфраструктура оказалась под угрозой».

Зачем Трампу маленькая победоносная война

Трамп давил на Иран еще в свой первый срок, когда вывел США из ядерной сделки с шестью ведущими мировыми державами, предполагавшей смягчение санкций в обмен на отказ от военной части иранской ядерной программы.

Вернувшись в Белый дом в январе 2025 года, Трамп начал кампанию «максимального давления» на Иран. Его цель — ослабить главного врага Израиля, не допустить создания иранской ядерной бомбы и ограничить дальность иранских баллистических ракет.

Недавно введенные Трампом нефтяные санкции против Ирана вышли декоративными. С сентября прошлого года Иран неизменно производит свыше 3 млн баррелей в сутки, согласно данным S&P Global Commodity Insights. В первый срок санкции США привели к падению добычи до менее 2 млн баррелей.

Основной целью «максимального давления» Трамп определил не экономику Ирана, а его военные возможности в регионе.

Сейчас сеть поддерживаемых Ираном группировок на Ближнем Востоке серьезно потрепана противостоянием с Израилем и падением режима Башара Асада в Сирии. Иран стремится восстановить боеспособность «Хезболлы» в Ливане, но пока что самым боеспособным звеном «оси сопротивления» выступают как раз хуситы в Йемене.

Именно на них Трамп обрушил американскую военную мощь.

Хуситов бомбардировки только раззадорили. Несмотря на уговоры европейцев, призывы ООН и советы Ирана и Омана, они приняли бой и начали обстреливать авианосец «Гарри Трумэн» и сопровождавшие его корабли. Американцы говорят, что до них ничего не долетало.

Трамп обещал, что если хуситы не угомонятся, на них «обрушится ад», а следующей целью будет Иран.

«На любые ответные действия хуситов мы ответим силой, и нет никаких гарантий, что мы на этом остановимся. Каждый хуситский выстрел с этого момента будет рассматриваться как выстрел из иранского оружия под руководством Ирана, и Иран будет нести ответственность», — написал Трамп в своей соцсети.

Министр иностранных дел США Марко Рубио сравнил Иран с Франкенштейном, а хуситов — с его монстром. «Они создали монстра Франкенштейна, пусть за него и отвечают», — сказал он.

Требования к Ирану Трамп изложил в письме верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи. Он потребовал переговоров о ядерной программе, чтобы избежать применения военной силы.

«Если нам придется задействовать армию, для них это будет ужасно, — сказал Трамп в интервью Fox. — С Ираном можно справиться двумя способами — военным путем или заключить сделку. Я бы предпочел сделку, потому что не хочу вредить Ирану».

Хаменеи в ответ сказал, что отвергнет требования тех, кто «задирается и стремится к господству, а не решению проблем».

Ответа на письмо не последовало, и Трамп сделал следующий шаг — приказал бомбить хуситов. Кризис в самом разгаре.