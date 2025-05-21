Еще одну страну требуют отстранить от мирового спорта

Группа стран Европейского союза (EC) намерена потребовать от международных организаций отстранить израильских атлетов от соревнований, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

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О требовании стран ЕС пишет израильский портал Ynet, РБК приводит перевод статьи.

По данным портала, на фоне последних событий на Ближнем Востоке призвать к жестким мерам против израильского спорта призвали несколько стран Запада, включая Испанию, Бельгию и скандинавские страны.

При этом пока нет подтверждения от международных спортивных ассоциаций, таких как УЕФА, ФИФА и FIBA относительно наличия запроса, направленного им по этому вопросу.

Однако накануне премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что Израиль следовало отстранить от участия в конкурсе "Евровидение" после вторжения в сектор Газа, как и Россию из-за военной операции в Украине.

К слову, еще в 2024 году на фоне ситуации в секторе Газа 12 ближневосточных стран призывали ФИФА отстранить Израиль от международных соревнований, кроме того, Палестинская футбольная ассоциация в марте этого года просила ввести санкции в отношении Израиля, однако этого не произошло.

Напомним, что в марте 2022 года ряд спортивных организаций решил отстранить российских спортсменов от участия в своих соревнованиях. Например, ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от всех турниров.

Тогда же теннисисты из России и Беларуси были отстранены от командных турниров ITF.

Позже стало известно, что российских и белорусских спортсменов отстранили и от участия в Паралимпийских играх.

Добавим, несколько дней назад Израиль объявил о новой широкомасштабной наземной операции в секторе Газа. В Минздраве Газы сообщали, что за последнюю неделю в результате израильских военных ударов по Газе погибли порядка 600 палестинцев.

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