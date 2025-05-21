Спорт

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Еще одну страну требуют отстранить от мирового спорта

Опубликовано:

Қазақ тілінде оқу
Флаги членов Евросоюза
Флаги стран ЕС. Иллюстративное фото: pixabay.com

Группа стран Европейского союза (EC) намерена потребовать от международных организаций отстранить израильских атлетов от соревнований, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Свежая публикация по теме:
CNN: Израиль планирует нанести удар по ядерным объектам Ирана

О требовании стран ЕС пишет израильский портал Ynet, РБК приводит перевод статьи.

По данным портала, на фоне последних событий на Ближнем Востоке призвать к жестким мерам против израильского спорта призвали несколько стран Запада, включая Испанию, Бельгию и скандинавские страны.

При этом пока нет подтверждения от международных спортивных ассоциаций, таких как УЕФА, ФИФА и FIBA относительно наличия запроса, направленного им по этому вопросу.

Однако накануне премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что Израиль следовало отстранить от участия в конкурсе "Евровидение" после вторжения в сектор Газа, как и Россию из-за военной операции в Украине.

К слову, еще в 2024 году на фоне ситуации в секторе Газа 12 ближневосточных стран призывали ФИФА отстранить Израиль от международных соревнований, кроме того, Палестинская футбольная ассоциация в марте этого года просила ввести санкции в отношении Израиля, однако этого не произошло.

Напомним, что в марте 2022 года ряд спортивных организаций решил отстранить российских спортсменов от участия в своих соревнованиях. Например, ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от всех турниров.

Тогда же теннисисты из России и Беларуси были отстранены от командных турниров ITF.

Позже стало известно, что российских и белорусских спортсменов отстранили и от участия в Паралимпийских играх.

Добавим, несколько дней назад Израиль объявил о новой широкомасштабной наземной операции в секторе Газа. В Минздраве Газы сообщали, что за последнюю неделю в результате израильских военных ударов по Газе погибли порядка 600 палестинцев.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Ситуация на Ближнем Востоке
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2247159-eshche-odnu-stranu-trebuyut-otstranit-ot-mirovogo-sporta/