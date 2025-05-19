Израиль начал новую наземную операцию в секторе Газа

Израильские сухопутные войска начали "широкомасштабные наземные операции" на севере и юге сектора Газа в рамках новой компании под названием "Колесницы Гидеона", передает NUR.KZ со ссылкой на DW.

Как заявили в ЦАХАЛ, израильская армия уже "уничтожила десятки террористов, демонтировали объекты террористической инфраструктуры на земле и под землей и в настоящее время развертываются на ключевых позициях в секторе Газа".

В Израиле добавили, что за прошедшую неделю израильские ВВС нанесли "предварительную серию ударов", поразив более 670 объектов радикального исламистского движения ХАМАС по всему сектору Газа с целью сорвать приготовления противника и поддержать наземные действия.

Среди пораженных целей, как сообщается, были склады оружия, объекты подземной инфраструктуры, пусковые установки противотанковых ракет, а также террористы.

"Армия обороны Израиля продолжит действовать против террористических организаций в секторе Газа по мере необходимости, чтобы защитить гражданское население Израиля", - подчеркнули в ЦАХАЛ.

Между тем министерство здравоохранения Газы, контролируемое ХАМАС, заявило, что за последнюю неделю в результате израильских военных ударов по Газе погибли 464 палестинца. Еще не менее 130 человек, по его данным, стали жертвами ночных ударов.

Напомним, 18 марта ЦАХАЛ сообщила о возобновлении массированных ударов по объектам ХАМАС в секторе Газа "в соответствии с политической ситуацией".

Управляемое ХАМАС министерство здравоохранения Газы заявило, что погибли по меньшей мере 404 человека.

ХАМАС заявлял, что открыт к переговорам, но не пойдет на изменения уже достигнутых договоренностей. Группировка призвала международных посредников оказать давление на Израиль с целью продлить срок перемирия.

В ЦАХАЛ же сообщали, что начали целенаправленные наземные действия в центральной и южной части Газы, чтобы расширить зону безопасности и создать частичный буфер между северной и южной частью Газы.