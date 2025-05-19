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Телефонный разговор Путина и Трампа: что известно на данный момент

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Владимир Путин и Дональд Трамп в 2019
Владимир Путин и Дональд Трамп в 2019. Фото: Brendan Smialowski / AFP via Getty Images

Президенты США и России, Дональд Трамп и Владимир Путин, проводят телефонный разговор - информацию о его начале подтвердили в Кремле, передает РИА Новости.

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Издание пишет, что журналист и автор программы "Москва. Кремль. Путин" Павел Зарубин со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова сообщил о проведении переговоров двух лидеров.

"Песков только что на мой вопрос, идет ли в этот момент телефонный разговор Путина и Трампа, подтвердил, что разговор идет", - заявил он.

Также, по информации издания, в Кремле сообщили, что Путин созвонился с Дональдом Трампом из здания музыкальной школы на территории Образовательного центра "Сириус".

Информацию о телефонном звонке также подтвердили и в американской администрации, пишет CNN.

Отмечается, перед звонком вице-президент Джей Ди Вэнс заявлял, что, по его мнению, во время телефонного разговора Трамп спросит Путина, серьезно ли он настроен на мир с Украиной.

Также издание пишет, что перед звонком Путину Трамп созвонился с президентом Украины Зеленским.

Украинское издание ТСН также опубликовало ранее эту информацию со ссылкой на собственные источники.

Ожидается, что после разговора с российским лидером Трамп вновь поговорит с Зеленским.

Напомним, 16 мая в Стамбуле состоялись переговоры России и Украины. До этого Владимир Зеленский сообщил, что ждет личной встречи с Путиным на переговорах в Турции.

В итоге ни одну из делегаций не возглавил глава государства - Путин назначил главой делегации своего помощника Владимира Мединского, а Зеленский - главу Минобороны Умерова.

После встречи делегаций двух стран в Стамбуле президент США Дональд Трамп заявил, что проведет телефонные переговоры с главой РФ Владимиром Путиным, а затем с лидером Украины Владимиром Зеленским.

Также стоит отметить, что представитель Кремля Дмитрий Песков назвал условие для встречи президента России Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2246625-telefonnyy-razgovor-putina-i-trampa-chto-izvestno-na-dannyy-moment/