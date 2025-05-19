Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Новый Папа Римский предложил провести переговоры России и Украины в Ватикане

Опубликовано:

Владимир Зеленский и Папа Римский Лев XIV
Владимир Зеленский и Папа Римский Лев XIV. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале после встречи с новым Папой Римским Львом XIV высказался о переговорах с Россией, передает NUR.KZ.

Зеленский поблагодарил нового Папу за аудиенцию.

"Для миллионов людей в мире понтифик является символом надежды на мир. И авторитет и голос Святого Престола могут сыграть немаловажную роль в завершении этой войны.

Спасибо Ватикану за готовность стать площадкой для прямых переговоров между Украиной и Россией. Мы готовы к диалогу в любом формате для реальных результатов.

Спасибо за поддержку Украины и за четкий голос в защиту справедливого и продолжительного мира", - написал украинский лидер.

Отметим, это Зеленский стал первым президентом, с которым встретился Папа Римский Лев XIV - интронизация 267-го Папы Римского прошла лишь в минувшее воскресенье, 18 мая.

Напомним, новым Папой Римским избран Роберт Прево из США - первый американский понтифик в истории. Он взял имя Лев XIV. Новому Папе Римскому 69 лет, он родился и вырос в Чикаго, штате Иллинойс.

Большую часть карьеры Прево провел в качестве миссионера в Южной Америке, в последнее время возглавлял офис Ватикана по назначению епископов. Стоит отметить, что избрать нового Папу Римского конклав смог лишь с третьей попытки.

Добавим, Папа Римский Франциск скончался 21 апреля в возрасте 88 лет в своей резиденции в Ватикане. Свои соболезнования в связи со смертью Папы выразил глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Ситуация в Украине
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2246268-novyy-papa-rimskiy-predlozhil-provesti-peregovory-rossii-i-ukrainy-v-vatikane/