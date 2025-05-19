Новый Папа Римский предложил провести переговоры России и Украины в Ватикане

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале после встречи с новым Папой Римским Львом XIV высказался о переговорах с Россией, передает NUR.KZ.

Зеленский поблагодарил нового Папу за аудиенцию.

"Для миллионов людей в мире понтифик является символом надежды на мир. И авторитет и голос Святого Престола могут сыграть немаловажную роль в завершении этой войны.

Спасибо Ватикану за готовность стать площадкой для прямых переговоров между Украиной и Россией. Мы готовы к диалогу в любом формате для реальных результатов.

Спасибо за поддержку Украины и за четкий голос в защиту справедливого и продолжительного мира", - написал украинский лидер.

Отметим, это Зеленский стал первым президентом, с которым встретился Папа Римский Лев XIV - интронизация 267-го Папы Римского прошла лишь в минувшее воскресенье, 18 мая.

Напомним, новым Папой Римским избран Роберт Прево из США - первый американский понтифик в истории. Он взял имя Лев XIV. Новому Папе Римскому 69 лет, он родился и вырос в Чикаго, штате Иллинойс.

Большую часть карьеры Прево провел в качестве миссионера в Южной Америке, в последнее время возглавлял офис Ватикана по назначению епископов. Стоит отметить, что избрать нового Папу Римского конклав смог лишь с третьей попытки.

Добавим, Папа Римский Франциск скончался 21 апреля в возрасте 88 лет в своей резиденции в Ватикане. Свои соболезнования в связи со смертью Папы выразил глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев.