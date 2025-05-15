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Трамп заявил, что готов приехать в Стамбул 16 мая для содействия в переговорах России и Украины

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Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото: Andrew Harnik/Getty Images

Трамп заявил, что готов приехать для участия в переговорах России и Украины, "если это будет необходимо", передает NUR.KZ со ссылкой на ТАСС.

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"Думаю, все хорошо пройдет. (...) Но если что-то произойдет, я бы поехал в пятницу, если будет необходимо", - сказал Трамп.

Напомним, делегация Российской Федерации сегодня прибыла в Стамбул для переговоров с украинской стороной, которые запланированы на 15 мая.

Добавим, ранее Владимир Путин не принял предложение Украины и ее западных союзников объявить новое 30-дневное перемирие, обвинив Киев в нарушении предыдущих объявленных Москвой периодов прекращения огня. Вместо этого глава РФ предложил обсудить и вопрос перемирия на прямых переговорах Москвы и Киева, которые, по его словам, могут состояться уже 15 мая в Стамбуле.

На слова Путина уже отреагировал Дональд Трамп. Он предрек обеим странам "большую неделю". Между тем Зеленский, отвечая на предложение, заявил, что Украина готова к переговорам.

На днях президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ждет личной встречи с Путиным на предстоящих переговорах Украины и России в Турции.

Также стало известно, что президент США Дональд Трамп может отправиться в Стамбул 15 мая, где запланированы переговоры между Россией и Украиной. А советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк подчеркнул, что Владимир Зеленский готов к переговорам в Стамбуле лишь при условии личной встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Накануне Зеленский заявил, что Украина решит свои дальнейшие шаги относительно переговоров в Стамбуле после того, как Россия раскроет состав своей делегации.

Позже стало известно, что Путин отправил на переговоры с Украиной в Стамбуле своего помощника Мединского.

Также администрация президента России опубликовала полный состав делегации на переговорах с Украиной, утвержденный главой государства:

  • Мединский В.Р. - помощник президента Российской Федерации (глава делегации)
  • Галузин М.Ю. - заместитель министра иностранных дел Российской Федерации (член делегации)
  • Костюков И.О. - начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации (член делегации)
  • Фомин А.В. - заместитель министра обороны Российской Федерации (член делегации)

Еще в состав делегации РФ включены четыре "эксперта" - сотрудники различных департаментов министерства обороны, администрации президента и МИД России.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2245272-tramp-gotov-priehat-v-stambul-dlya-sodeystviya-v-peregovorah-rossii-i-ukrainy/