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"Мир ждет от Путина простого "да": Зеленский высказался о прямых переговорах с Россией

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Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Фото: Heikki Saukkomaa/Lehtikuva/AFP via Getty Images

Владимир Зеленский заявил, что Украина решит свои дальнейшие шаги относительно переговоров в Стамбуле после того, как Россия раскроет состав своей делегации, передает NUR.KZ.

В своем последнем обращении Зеленский заявил, что "пока весь мир ждет от Путина простого "да" в ответ на предложение прямых переговоров, он продолжает наносить удары по Украине".

"За этим нет никакой военной логики. Это ясно. Это ничего ему не принесет - и никогда не принесет. Россия только продлевает войну, продлевает эти убийства. И я хочу поблагодарить каждую страну, каждого лидера, который сейчас оказывает давление на Россию, чтобы обстрелы наконец прекратились, чтобы могли состояться содержательные переговоры на уровне, где можно принимать реальные решения", - заявил Зеленский.

По его словам, единственным оставшимся препятствием к миру является отсутствие четкой воли России к этому.

"Сегодня мы провели несколько встреч с командой по формату в Турции. Я жду, кто придет от России, а затем решу, какие шаги должна предпринять Украина. Пока сигналы от них в СМИ неубедительны. Но мы также слышим, что президент Трамп рассматривает возможность посещения встречи в Турции. Это может стать самым сильным аргументом. Эта неделя действительно может многое изменить - но только может… Все решается прямо сейчас", - считает Зеленский.

Он также добавил, что Украина готова к любым форматам переговоров.

Напомним, ранее Путин не принял предложение Украины и ее западных союзников объявить новое 30-дневное перемирие, обвинив Киев в нарушении предыдущих объявленных Москвой периодов прекращения огня. Вместо этого глава РФ предложил обсудить и вопрос перемирия на прямых переговорах Москвы и Киева, которые, по его словам, могут состояться уже 15 мая в Стамбуле.

На слова Путина уже отреагировал Дональд Трамп. Он предрек обеим странам "большую неделю". Между тем Зеленский, отвечая на предложение, заявил, что Украина готова к переговорам.

На днях президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ждет личной встречи с Путиным на предстоящих переговорах Украины и России в Турции.

Также стало известно, что президент США Дональд Трамп может отправиться в Стамбул 15 мая, где запланированы переговоры между Россией и Украиной. А советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк подчеркнул, что Владимир Зеленский готов к переговорам в Стамбуле лишь при условии личной встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Что известно о предстоящих переговорах Украины и России в Турции к этому моменту, читайте в материале Русской службы Би-би-си.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2245068-mir-zhdet-ot-putina-prostogo-da-zelenskiy-vyskazalsya-o-vozmozhnyh-prymyh-peregovorah-s-rossiey/