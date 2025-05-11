Вместо перемирия — новые переговоры в Стамбуле. Как Путин ответил на предложенное Киевом 30-дневное прекращение огня

Владимир Путин в ночном заявлении 11 мая не принял предложение Украины и ее западных союзников объявить новое 30-дневное перемирие, обвинив Киев в нарушении предыдущих объявленных Москвой периодов прекращения огня.

Он предложил обсудить в том числе и вопрос перемирия на прямых переговорах Москвы и Киева, которые, по его словам, могут состояться уже 15 мая в Стамбуле. Москва готова участвовать в них без предварительных условий, заявил президент России.

Предложение Путина — это фактически возврат к формату и процессу, который в 2022 году закончился безрезультатно.

Москва ответила на предложение Украины объявить новое безусловное 30-дневном перемирии фактическим отказом. Это следует из ночного заявления, которое Владимир Путин сделал для журналистов в Кремле.

Он объявил Киев в нарушении режима прекращения огня, которые были инициированы Кремлем ранее: отказа от ударов по энергетической инфрастуктуре в марте-апреле 2025 года, апрельского «пасхального перемирия» и трехдневного прекращения огня, объявленного Москвой на 8-10 мая.

Предложение Киева объявить 12 мая режим полного и безусловного прекращения огня прозвучало накануне 10 мая по итогам саммита «коалиции желающих» в Украине и совместного звонка лидеров Франции, Великобритании, Польши и Украины президенту США Дональду Трампу.

Одновременно Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры о перемирии «без каких-либо предварительных условий».

Это может произойти уже 15 мая в Стамбуле, заявил президент журналистам.

Новые переговоры должны стать, по словам Путина, продолжением стамбульских переговоров 2022 года.

«Начать предлагаем без промедления, в Стамбуле... где они были прерваны», — заявил Путин, добавив, что тогда переговоры, которые не увенчались перемирием, сорвала, по его мнению, Украина.

По его словам, 11 мая, в воскресенье, он планирует обсудить эту инициативу с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

«Не исключено, что во время переговоров удастся договориться о новом перемирии, новом прекращении огня», — сказал Путин, добавив, что теперь «мяч на стороне Украины».

При этом российский президент повторил то, что раньше уже говорил много раз: «Мы настроены на серьезные переговоры с Украиной, их смысл в том, чтобы устранить первопричины конфликта».

Он также вспомнил о том, что перемирие, в представлении Москвы, должно также исключать возможности Киева перевооружаться, обучать военных и т.п. Впервые такие условия он обнародовал еще в марте, когда впервые прокомментировал отношение Москвы к потенциальному перемирию. «Мы за, но есть нюансы», — заявил тогда российский президент, подразумевая как раз условия, на которых Москва готова прекратить огонь.

Выступление Путина длилось около 20 минут и началось примерно в 1:30 ночи по московскому времени. Оно стало, возможно, самым поздним выступлением Путина в Москве. Вскоре после этого украинские мониторинговые каналы сообщили о возобновлении полетов российских ударных беспилотников в воздушном пространстве Украины.

Что предлагал Киев

Путин сделал свое заявление спустя несколько часов после того, как в Киеве состоялся саммит лидеров стран — западных союзников Украины, так называемой «коалиции желающих». В ожидании заявления Путина Кремль не комментировал итоги саммита: требование полного и безусловного прекращения огня минимум на 30 дней, начиная с 12 мая, которое обнародовал президент Украины Владимир Зеленский.

Для участия в ней утром 10 мая в украинскую столицу прибыли канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон, британский премьер Кир Стармер и глава правительства Польши Дональд Туск. После переговоров с Зеленским они впятером обсудили по телефону свою инициативу с президентом США Дональдом Трампом, который поддержал их требование к Москве.

«Если [Путин] говорит о мире серьезно, у него есть возможность показать это, — заявил по итогам саммита Стармер. — Хватит „если" и „но", довольно условий и отсрочек».

Если Москва не согласится, Европа и США готовы ввести против нее новые санкции, пообещал Макрон.

Киев пока не прокомментировал предложение Кремля провести в Стамбуле новые переговоры. Западные лидеры также не дали своих оценок отказу Путина от предложенного 30-дневного перемирия.

Как проходили переговоры в Стамбуле в 2022 году и чем они закончились

Переговоры в Стамбуле, которые Путин фактически предложил продолжить, состоялись в конце марта 2022 года, спустя несколько недель после начала Россией полномасштабного вторжения на территорию Украины.

Тогда Россия настаивала на отказе Украины от вступления в НАТО и согласии Киева на безъядерный и внеблоковый статус государства, на что Украина была готова пойти при условии зафиксированных договорами гарантий ее безопасности. Предполагалось, что вопрос аннексированного Россией Крыма и Донбасса будет обсуждаться отдельно на уровне президентов двух стран. Киев заявлял, что подписание договора возможно только после полного прекращения огня.

Итоги переговоров были зафиксированы в так называемом «стамбульском коммюнике», но конкретные договоры в его развитие так и не были заключены, боевые действия продолжились.

Осенью того же года, после аннексии Россией четырех регионов Украины, Зеленский подписал указ, который фактически запрещал ведение прямых переговоров с Владимиром Путиным.

Теперь, как говорит помощник Путина Юрий Ушаков, переговоры должны возобновиться «с того момента, на котором мы остановились в 2022 году, с учетом, естественно реальной ситуации».

О стамбульском коммюнике как об отправной точке для новых переговоров снова заговорили весной 2025 года. В частности, спецпосланник Дональда Трампа по Ближнему Востоку, участвующий также в процессе организации переговоров по Украине Стив Уиткофф назвал стамбульские переговоры «внятными и содержательными» и сказал, что они, по его мнению, могут послужить «ориентиром для заключения мирного соглашения». С ним, однако, не согласился Кит Келлог, спецпредставитель Трампа по Украине, который заявил, что теперь сторонам «нужно разработать что-то совершенно новое», напоминает Reuters.

Состав делегации на новые переговоры Москва объявит позднее, сообщил помощник Путина Юрий Ушаков.

Возвращение в Стамбул: приближает ли предложение Владимира Путина вернуться к переговорам закончить войну? Объясняет корреспондент Русской службы Би-би-си Елизавета Фохт*

В ночном выступлении Владимира Путина перед журналистами в Кремле стоит обратить внимание на два ключевых момента.

Во-первых, российский президент фактически отказался от идеи продлить режим прекращения огня на 30 суток. Этого очень ждали Украина и ее европейские союзники. Путин делать этого не захотел, сославшись на нарушения с украинской стороны (власти Украину тоже обвиняли Россию в аналогичных нарушениях).

Во-вторых, Путин, которые до этого несколько раз говорил о готовности начать прямые переговоры с Украиной, впервые предложил Киеву конкретные дату и место для встречи: 15 мая, Стамбул. Из слов российского президента следует, что он фактически предлагает возобновить переговоры, которые прервались еще три года назад.

Тогда, весной 2022 года, делегации России и Украины встречались в Беларуси и Стамбуле. Итогом этого диалога стало «стамбульское коммюнике» — документ, предполагавший, что Украина в обмен на гарантии безопасности может согласиться на нейтральный статус, а вопрос захваченных территорий Путин и Зеленский будут обсуждать лично. В итоге сделка развалилась – Би-би-си подробно рассказывала, как и почему это произошло.

Знали ли украинские власти, что Владимир Путин вызовет их на встречу в Стамбул, неясно. Форма, которую выбрал Кремль для этого приглашения, безусловно спровоцирует разговоры о серьезности намерений российского президента.

В любом случае предложение Путина ставит Киев в непростую ситуацию. С одной стороны, Украина при поддержке союзников неделями настаивала на том, что реальные переговоры с Россией можно начать только в условиях остановки боевых действий. С другой стороны, на Киев давят США во главе с Дональдом Трампом, который хочет добиться быстрого конца войны.

Если Киев все-таки согласится на прямые переговоры с Москвой, это даст старт сложному дипломатическому процессу с большим количеством неизвестных. Что делать с оккупированными территориями? Какие гарантии безопасности получит Киев и кто их даст ? Возможно ли вернуться к документам эпохи стамбульского коммюнике с учетом того, что готовились они до аннексии четырех регионов Украины? Готова ли Россия к каким-либо компромиссам?

Все это очень болезненные вопросы. Искать на них ответы рано или поздно придется. Нам пока остается ждать, что ответит Украина на вызов Кремля.

*Елизавета Фохт внесена в реестр «иноагентов» в России, Би-би-си категорически не согласна с этим решением российских властей и оспорит его в суде.

Что означает для Киева продолжение переговоров в Стамбуле? Рассказывает корреспондент Би-би-си Святослав Хоменко

Предложения Владимира Путина «возобновить прерванные в 2022 году прямые переговоры без предварительных условий» выглядит неприемлемым для Киева, хотя бы потому что в самой этой формулировке заложены предварительные условия.

Переговоры, которые велись в первые недели после российского вторжения, в Украине считают не чем иным, как обсуждением выдвинутых Россией условий капитуляции Киева.

Пункты документа, вокруг которого в итоге велись дискуссии, предусматривали, например, ограничение численности и номенклатуры вооружений украинской армии или добровольный отказ Киева от любого военного сотрудничества с Западом. Эти пункты — как впрочем, и другие требования Москвы, которые укладываются в путинскую формулировку «устранение первопричин конфликта» — и тогда, а тем более сейчас, в Киеве считали и считают абсолютно неприемлемыми.

И, кстати, вопреки уже не впервые прозвучавшим словам Путина, Киев утверждает, что руководитель украинской делегации Давид Арахамия в 2022 году не парафировал никаких документов — хотя бы потому, что у него не было соответствующих полномочий.

В любом случае, требовать от Киева вернуться к стамбульским дискуссиям «без предварительных условий» — это на самом деле призвать Украину обсуждать, какими именно веревками будут связаны ее руки, чтобы она не могла защищаться от нового нападения России.

Еще один немаловажный факт: Путин требует Киев вернуться за стол переговоров без прекращения боевых действий. Эта логика категорически противоречит тому, что уже не первую неделю повторяет Владимир Зеленский: он декларирует готовность вести прямые переговоры только когда замолчат пушки, тем самым Россия докажет серьезность своих намерений закончить войну. Одним словом, расхождения в позициях Москвы и Киева огромные и принципиальные.

Но сложно сказать, будет ли разбираться в деталях третий большой персонаж этой сагу — Дональд Трамп. Ведь эту историю можно рассказать двумя способами.

С одной стороны, Путин отверг предложение Запада и Украины запустить тридцатидневное перемирие. В этой логике все его дальнейшие слова — сущая беллетристика, а значит, он должен быть наказан обещанными адскими санкциями.

С другой — Путин уже не заикается о «нелегитимности» Зеленского и готов к прямым переговорам с Украиной, и к черту «подробности мелким шрифтом». Если рассматривать ситуацию так, то отказ Киева согласиться на озвученное Путиным предложение будет выглядеть как саботаж мирного процесса, за который Трамп может наказать уже Зеленского.

Развитие этого сюжета в виде реакций Вашингтона, европейских столиц и Киева, думается, последует уже в ближайшие часы. А пока – мониторинговые телеграм-каналы сообщили о том, что в воздушное пространство Украины влетели первые за последние пару дней «шахеды».