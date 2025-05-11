"Будет совершенно новый мир": Трамп анонсировал "большую неделю" для Украины и России

"Потенциально великий день" для России и Украины анонсировал президент США Дональд Трамп после ночного заявления российского лидера Владимира Путина, передает NUR.KZ со ссылкой на Truth Social.

Президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social прокомментировал ситуацию в конфликте России и Украины, предполагая большие перемены, которые спасут сотни тысяч жизней.

"Это будет совершенно новый МИР, гораздо лучше прежнего. Я продолжу работать с обеими сторонами, чтобы это произошло. Вместо этого США хотят сосредоточиться на восстановлении и торговле. Наступает БОЛЬШАЯ неделя!" — заявил Трамп.

Сегодня также сообщалось, что Владимир Путин в ночном заявлении 11 мая не принял предложение Украины и ее западных союзников объявить новое 30-дневное перемирие, обвинив Киев в нарушении предыдущих объявленных Москвой периодов прекращения огня.

Путин предложил обсудить в том числе и вопрос перемирия на прямых переговорах Москвы и Киева, которые, по его словам, могут состояться уже 15 мая в Стамбуле. Москва готова участвовать в них без предварительных условий, заявил президент России.

До этого, 9 мая, Трамп призвал Россию и Украину объявить 30-дневное перемирие, пригрозив санкциями за несоблюдение прекращения огня.

8 мая Украинские официальные лица заявили, что после начала объявленного Владимиром Путиным одностороннего перемирия Украину не атаковали российские дроны и ракеты, но обвинили армию РФ в сотнях нарушений режима прекращения огня на линии фронта. Российское Минобороны также заявило, что Украина не соблюдает перемирие.