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"Украина готова": Зеленский отреагировал на предложение Путина о переговорах

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Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале отреагировал на предложение главы РФ Владимира Путина о переговорах, передает NUR.KZ.

Предложение о переговорах Зеленский назвал хорошим знаком.

"Это хороший знак, что россияне решили задуматься о завершении войны. Весь мир этого давно очень ждет. И самый первый шаг в реальном окончании любой войны – это прекращение огня.

Нет смысла продолжать убийства даже на день. Ожидаем, что Россия подтвердит прекращение огня – полное, длительное и надежное – начиная с завтрашнего дня, 12 мая, и Украина готова ко встрече", - написал глава Украины.

Напомним, ранее Путин не принял предложение Украины и ее западных союзников объявить новое 30-дневное перемирие, обвинив Киев в нарушении предыдущих объявленных Москвой периодов прекращения огня.

Вместо этого глава РФ предложил обсудить в том числе и вопрос перемирия на прямых переговорах Москвы и Киева, которые, по его словам, могут состояться уже 15 мая в Стамбуле. Москва готова участвовать в них без предварительных условий, заявил президент России.

На слова Путина уже отреагировал Дональд Трамп. Он предрек обеим странам "большую неделю".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2243769-ukraina-gotova-zelenskiy-otreagiroval-na-predlozhenie-putina-o-peregovorah/