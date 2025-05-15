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Новости русской службы Би-би-си

Путин отправил на переговоры с Украиной в Стамбуле своего помощника Мединского

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Владимир Путин
Владимир Путин. Фото: Sefa Karacan / Anadolu via Getty Images

Кремль сообщил, что российскую делегацию на переговорах с Украиной, которые должны состояться в Стамбуле 15 мая, возглавит помощник президента России и глава Союза писателей Владимир Мединский.

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Таким образом Кремль по сути отклонил предложение президента Украины Владимира Зеленского, который настаивал на личной встрече в Стамбуле с Владимиром Путиным.

Администрация президента России опубликовала полный состав делегации на переговорах с Украиной, утвержденный Путиным. Вот как они перечислены на сайте Кремля:

  • Мединский В.Р. — помощник президента Российской Федерации (глава делегации)
  • Галузин М.Ю. — заместитель министра иностранных дел Российской Федерации (член делегации)
  • Костюков И.О. — начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации (член делегации)
  • Фомин А.В. — заместитель министра обороны Российской Федерации (член делегации)

В состав делегации РФ также включены четыре «эксперта» — сотрудники различных департаментов Министерства обороны, администрации президента и МИД России.

Мединский, в прошлом министр культуры, также известен как один главных идеологов путинской России.

Журналист Михаил Зыгарь, объявленный в России «иностранным агентом», утверждал, что именно Мединский привил Путину его специфическое представление об истории России и Украины и писал за него тексты на исторические темы, в том числе эссе о «единстве русского, украинского и белорусского народов», опубликованное летом 2021 года незадолго до российской агрессии (мы разбирали искажения истины в нем здесь).

Двое других членов делегации известны меньше. В случае с Игорем Костюковым это легко объяснимо: возглавляемое им Главное управление Генерального штаба больше известно под аббревиатурой ГРУ — это российская военная разведка.

Михаил Галузин, как сказано на тематической странице сайта МИД России, курирует отношения со странами СНГ.

Кто с кем будет встречаться?

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Стамбуле намерен встречаться только с Владимиром Путиным.

На вопрос о возможности переговоров украинской делегации с российскими чиновниками более низкого ранга он говорил, что Украина «готова к любым форматам», но не уточнял подробностей.

Мединский также возглавлял делегацию России на прямых переговорах между украинской и российской делегациями, которые состоялись в Беларуси и Стамбуле весной 2022 года, вскоре после начала полномасштабного российского вторжения.

Пока неясно, кто может принять участие в переговорах от Украины — и вообще состоятся ли такие консультации.

В четверг в турецкой Анталье также должна пройти встреча министров иностранных дел стран НАТО, в которой в числе прочих принимает участие глава Госдепартамента США Марко Рубио. В Анталью также прибыл глава МИД Украины Андрей Сибига.

Сам Зеленский намеревался в четверг провести переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре — и был готов прилететь в Стамбул (или другой турецкий город), если туда также прибудет Путин.

В своем вечернем обращении к нации, которое было записано еще до сообщения Кремля о составе российской делегации, Зеленский сказал: «Я ожидаю, кто прибудет от России, и тогда буду определять, какие шаги стоит делать Украине».

«Сигналы от них в медиа пока неубедительны, но мы слышим также, что президент Трамп рассматривает возможность быть в Турции. Поэтому, это может стать наиболее сильным аргументом. Неделя действительно может изменить многое», — добавил украинский президент.

В начале недели президент США не исключил, что может отправиться в Стамбул на российско-украинские переговоры. Однако после этого новых данных о визите главы Белого дома не появлялось.

В среду спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил журналистам, что поедет в Стамбул в пятницу, 16 мая, то есть на следующий день после планируемых российско-украинских переговоров. Вместе с ним туда отправится и госсекретарь США Марко Рубио, о чем ранее также говорил Трамп.

В каком формате будут проходить переговоры в Стамбуле в пятницу, также пока неясно.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков днем в среду заявил «Интерфаксу», что контактов с Уиткоффом и Келлогом «пока не планируется».

Возвращение к стамбульскому формату — в буквальном смысле

Сергей Горяшко, корреспондент Русской службы Би-би-си

В переговорах с Украиной Путин решил вернуться к «стамбульскому формату» в самом буквальном смысле — последние сомнения Кремль развеял, опубликовав состав российской делегации.

Приглашение на личную встречу от Зеленского в Стамбул, Путин, по всей видимости, решил проигнорировать. Зачем Кремль держал интригу до позднего вечера среды, понятно — объяви Путин имена переговорщиков в субботу, интерес к планируемой встрече сразу бы оказался нулевым.

В усиление новому-старому главе делегации Мединскому назначили замглавы МИД России, ответственного за отношения со странами СНГ (Украина членом СНГ никогда не была и окончательно вышла из организации в 2018 году). Впрочем, все справедливо — и администрация президента, и МИД представлены.

Военных вновь представляет генерал Фомин («робот с бумажкой» на переговорах с США в 2021 году — это в том числе и про него). Разведку тоже не обошли стороной — в делегацию включили адмирала Костюкова, главу ГРУ.

Де-юре украинской стороне есть, с кем встретиться (с Костюковым есть вопросы — глава украинского ГУР Кирилл Буданов в Турцию не собирался). Де-факто, все российские визави по статусу ниже коллег из Киева — не министры, а замы.

Именно Мединский и Фомин объявляли по итогам последних российско-украинских очных переговоров больше трех лет назад, что Россия в качестве «жеста доброй воли» отступает из Киевской и Черниговской областей, а с Киевом Москва будет обсуждать нейтральный и безъядерный статус Украины.

Тогда же появилось стамбульское коммюнике — проект соглашения, в котором в том числе предлагалось отложить вопрос о статусе Крыма на 15 лет и вынести обсуждение тогда контролируемых пророссийскими «народными республиками» территорий Донбасса на обсуждение президентов — России и Украины. Дальше этого проекта переговоры не двинулись, о причинах мы писали.

Путин же в 2023 продемонстрировал некий якобы парафированный украинской делегацией проект «Договора о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины». Официальный Киев неоднократно говорил, что даже в том документе, который показывал Путин, было видно, сколько разногласий осталось у Москвы и Киева, а парафировать — то есть подписывать и передавать обсуждать на президентский уровень — никто из делегатов полномочий не имел.

Путин уже три года повторяет мантру о том, что мировое соглашение еще в 2022 было так близко, но европейские союзники заставили Украину продолжать воевать. Объявленный Кремлем состав делегации говорит скорее о том, что спустя больше трех лет чудовищной войны посреди Европы отношение Москвы к мирным переговорам с Украиной не поменялось.

Ситуация в Украине
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2245104-putin-otpravil-na-peregovory-s-ukrainoy-v-stambule-svoego-pomoshchnika-medinskogo/

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