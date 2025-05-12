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Трамп допустил свою поездку в Стамбул на переговоры России и Украины

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Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото: Peter Kramer/NBC via Getty Images

Президент США Дональд Трамп может отправиться в Стамбул 15 мая, где запланированы переговоры между Россией и Украиной, передает NUR.KZ со ссылкой Youtube-канал Белого дома.

Дональд Трамп в своей речи в ходе пресс-конференции, трансляцию которой вел канал Белого дома, отметил, что на переговорах в Стамбуле 15 мая планируется участие лидеров России и Украины и подчеркнул, что раздумывал над тем, чтобы полететь туда.

"Я не знаю, где я буду в этот конкретный момент, я буду где-то на Ближнем Востоке. Но я бы прилетел туда, если бы посчитал это полезным", - сообщил американский президент.

Он также напомнил присутствующим о том, что именно он настоял на том, чтобы провести переговоры двух стран в Стамбуле и этот вопрос был обсужден с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом ранее.

Также, отвечая на вопрос о возможном введении санкций в случае отказа России от 30-дневного перемирия, американский президент выразил мнение, что Москва согласится на это (перемирие - прим.ред.).

Напомним, ранее Путин не принял предложение Украины и ее западных союзников объявить новое 30-дневное перемирие, обвинив Киев в нарушении предыдущих объявленных Москвой периодов прекращения огня.

Вместо этого глава РФ предложил обсудить в том числе и вопрос перемирия на прямых переговорах Москвы и Киева, которые, по его словам, могут состояться уже 15 мая в Стамбуле. Москва готова участвовать в них без предварительных условий, заявил президент России.

На слова Путина уже отреагировал Дональд Трамп. Он предрек обеим странам "большую неделю".

Между тем Зеленский, отвечая на предложение, заявил, что Украина готова к переговорам.

На днях президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале сообщил, что ждет личной встречи с Путиным на предстоящих переговорах Украины и России в Турции.

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Дональд Трамп
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2244258-tramp-dopustil-svoyu-poezdku-v-stambul-na-peregovory-rossii-i-ukrainy/