Зеленский рассказал, о чем хочет поговорить с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, о чем хотел бы поговорить в ходе личной встречи с президентом России Владимиром Путиным, в интервью Liberation, передает NUR.KZ.

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Перевод интервью приводит издание Unian. Отмечается, что в случае личной встречи с Путиным Зеленский поднимет вопрос о полном прекращении огня и обмене всех пленных.

"Если я встречусь с ним, мы должны выйти с политической победой - прекращением огня, обменом всех пленных на всех пленных или чем-то подобным", - сказал президент Украины.

Зеленский отметил, что ни "россияне не будут доверять" украинцам, ни украинцы "не будут доверять россиянам", поэтому только внешние посредники могут гарантировать соблюдение договоренностей между сторонами.

Зеленский подчеркнул необходимость надежного посредничества, с которым считались бы обе стороны. По его мнению, именно США могут быть гарантом контроля за прекращением огня и он считает, что присутствие президента США Дональда Трампа может поощрить Путина приехать.

"Если Путин не приедет, это будет выглядеть для него как полное поражение", - высказал мнение Зеленский.

Украинский президент отметил, что пока никто не знает, как долго еще продлится эта война.

"Никто не знает, как долго она продлится. Но не 10 лет. Украина не выдержит... Это дорого стоит для всех, и не только для друзей, но и для врагов", - сказал Зеленский.

Напомним, ранее Путин не принял предложение Украины и ее западных союзников объявить новое 30-дневное перемирие, обвинив Киев в нарушении предыдущих объявленных Москвой периодов прекращения огня.

Вместо этого глава РФ предложил обсудить в том числе и вопрос перемирия на прямых переговорах Москвы и Киева, которые, по его словам, могут состояться уже 15 мая в Стамбуле. Москва готова участвовать в них без предварительных условий, заявил президент России.

На слова Путина уже отреагировал Дональд Трамп. Он предрек обеим странам "большую неделю".

Между тем Зеленский, отвечая на предложение, заявил, что Украина готова к переговорам.

На днях президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ждет личной встречи с Путиным на предстоящих переговорах Украины и России в Турции.

Также стало известно, что президент США Дональд Трамп может отправиться в Стамбул 15 мая, где запланированы переговоры между Россией и Украиной.

А советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк подчеркнул, что Владимир Зеленский готов к переговорам в Стамбуле лишь при условии личной встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Что известно о предстоящих переговорах Украины и России в Турции к этому моменту, читайте в материале Русской службы Би-би-си.