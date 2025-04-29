Индия сравняла с землей дома предполагаемых боевиков, расстрелявших туристов в Кашмире

Индийские власти Кашмира снесли дома по меньшей мере 10 жителей штата, которых подозревают в участии в расстреле на прошлой неделе группы туристов, жертвами которого стали 26 человек. Более 1500 предполагаемых соучастников нападения были задержаны для допроса. На границе Индии и Пакистана продолжаются спорадические перестрелки.

Сносить жилье предполагаемых боевиков начали ещё в четверг (спустя три дня после убийства туристов), причем для скорости и наглядности возмездия индийские силы безопасности использовали взрывчатку.

При этом официально индийские чиновники никак не связывают подрыв домов в различных районах Кашмирской долины с нападением в Пахалгаме, однако есть сведения, что принадлежало снесенное жилье именно семьям предполагаемых боевиков, действующих в регионе, или ушедших на пакистанскую сторону.

По крайней мере один из взорванных домов власти штата напрямую связывают с человеком, имя которого фигурирует в списке подозреваемых в нападении.

Высшее руководство Кашмира поддержало действия индийских властей, направленные против самих предполагаемых боевиков, однако усомнилось в правомерности сноса домов, где могли жить их семьи.

Главный министр штата Джамму и Кашмир Омар Абдулла заявил, что непосредственные виновники нападения должны быть наказаны без всякой жалости, «однако нельзя, чтобы попутно пострадали невинные люди».

Его предшественник на этом посту, Мехбуба Муфти, также выступил против сноса домов, призвав индийские власти «различать террористов и гражданских лиц».

На непризнанной границе двух стран вот уже неделю не утихают перестрелки, которые периодически начинают военные, дислоцированные по обе стороны демаркационной линии.

Продолжается активное обсуждение, нанесет ли Индия удар по Пакистану, как это уже случалось после более масштабных нападений боевиков, в 2016 и 2019 гг.

Индия заявила, что напавшие на туристов боевики действовали при поддержке пакистанских властей, однако ни одной конкретной группировки названо не было. В Исламабаде эти обвинения категорически отрицают.

Территорию Кашмира Индия и Пакистан оспаривают более 70 лет, и уже дважды вели за него полномасштабные войны. Однако по числу жертв среди мирного населения расстрел туристов 20 апреля стал самым масштабным терактом в этом регионе за последние 20 лет.

На прошлой неделе власти Индии заявили, что после нападения в Пахалгаме в штате были проведены масштабные рейды, по итогам которых силы безопасности задержали для допроса более 1500 человек.

С тех пор число задержанных выросло, но их общее число не уточняется.