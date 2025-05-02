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"Сделали больше других": Трамп объявил 8 мая в США Днем Победы во Второй мировой войне

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Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

Президент Дональд Трамп решил объявить 8 мая в США "Днем победы во Второй мировой войне" - он также заявил, что американцы сделали намного больше других для победы, передает NUR.KZ.

Свое заявление Трамп опубликовал в соцсети Truth Social - глава Белого дома распорядился учредить два новых праздника: День Победы во Второй мировой войне и День Победы в Первой мировой войне, 8 мая и 11 ноября, соответственно.

"Многие наши союзники и друзья празднуют 8 мая как День Победы, но мы сделали больше, чем любая другая страна, в достижении победного результата во Второй мировой войне. Я переименовываю 8 мая в День Победы во Второй мировой войне, а 11 ноября - в День Победы в Первой мировой войне", - написал американский президент.

По его словам США выиграли обе войны.

"Мы выиграли обе войны, никто не был близок к нам по силе, храбрости и военному блеску, но мы никогда ничего не празднуем - потому что у нас больше нет лидеров, которые знают, как это делать! Мы снова начнем праздновать наши победы!" - заявил он.

На официальном сайте ООН говорится, что 8 и 9 мая признаны днями памяти и примирения. Признавая, что государства-члены могут иметь свои дни победы, освобождения и празднования, в 2004 году предложила всем государствам-членам, организациям системы Организации Объединенных Наций, неправительственным организациям и частным лицам ежегодно соответствующим образом отмечать один из этих дней или оба эти дня как дань памяти всем погибшим во Второй мировой войне.

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Дональд Трамп
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2241195-sdelali-bolshe-drugih-tramp-obyavil-8-maya-v-ssha-dnem-pobedy-vo-vtoroy-mirovoy-voyne/