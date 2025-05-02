Трамп предложил сократить расходы на МКС, NASA и другие проекты

Президент США Дональд Трамп предложил сократить ряд расходов в проекте бюджета на 2026 год - в целом предлагается сократить американский бюджет на 140 млрд долларов.

Трамп запрашивает согласование расходов на 1,69 трлн долларов, что на 139,9 млрд или на 7,6%, меньше прогнозируемых трат на текущий год, передает РИА Новости.

Среди предложений - сократить расходы на Международную космическую станцию (МКС) и начать подготовку к ее выводу из эксплуатации к 2030 году.

Еще американский президент предложил отменить миссию НАСА по доставке грунта с Марса - предлагается прекратить финансирование миссии Mars Sample Return, которая значительно превышает бюджет и цели которой будут достигнуты пилотируемыми миссиями на красную планету.

Помимо этого в проекте бюджета на 2026 год предложил прекратить финансирование программ переселения мигрантов и беженцев, которые, по мнению администрации, способствовали нелегальной миграции.

Также администрация предлагает сокращение бюджета большинства ведомств: госдепа и USAID - примерно на 2,5 млрд долларов, минобразования - на 4 млрд долларов, дополнительные 44 млрд долларов просит на депортацию нелегалов.

Недавно отмечалось, валовой внутренний продукт США в первые три месяца этого года - два из которых пришлись на президентство Дональда Трампа - сократился в годовом исчислении на 0,3%. Таковы опубликованные в среду данные американского Бюро экономического анализа.