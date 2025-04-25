Индия и Пакистан устроили перестрелку на границе
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В Индии заявили, что Пакистан обстрелял пограничные посты из стрелкового оружия, в ответ индийские военные открыли огонь по пакистанским погранпунктам.
Как сообщает индийский телеканал NDTV, ссылаясь на свои источники, 24 апреля вечером Пакистан начал стрелять из стрелкового оружия в некоторых местах вдоль линии контроля в Джамму и Кашмире.
"На стрельбу был дан эффективный ответ", — заявила индийская сторона.
Отмечается, что жертв в результате перестрелки нет.
Портал News18 пишет, что Пакистан подтвердил информацию о перестрелке на границе. Сообщений о жертвах со стороны Пакистана не поступало.
Напомним, накануне правительство Индии на экстренном заседании после теракта в Кашмире приняло решение о масштабной дипломатической и визовой блокаде в отношении Пакистана.
По итогам заседания Индия решила приостановить действие договора о водах реки Инд от 1960 года. Помимо этого, Индия закрыла единственный официальный сухопутный пограничный пункт с Пакистаном "Аттари", приостановила участие Пакистана в программе безвизового въезда в страну и сократила дипломатический персонал в обеих странах.
Это стало реакцией на теракт в Кашмире 22 апреля, когда вооруженные люди открыли огонь по группе туристов в индийской части Кашмира. Количество погибших и пострадавших пока точно неизвестно. Была опубликована информация о гибели свыше 20 человек.
Отмечалось, что Пахалгам, где произошла стрельба - популярное туристическое место. Оно находится на спорной территории, на которую претендуют и Индия, и Пакистан.
После этого правительство Пакистана заявили, что страна будет расценивать любую попытку Индии остановить или отвести поток воды "как акт войны".
А позже Минобороны Пакистана опубликовало в соцсетях ряд сообщений и видео, в которых заявило о готовности к войне с Индией и пригрозило разгромить один из ее регионов.
К слову, президент Казахстана Токаев направил телеграмму соболезнования премьер-министру Индии Нарендре Моди в связи с терактом в городе Пахалгаме на севере Индии, повлекшим гибель мирных жителей.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2239200-indiya-i-pakistan-ustroili-perestrelku-na-granice/