Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Индия и Пакистан устроили перестрелку на границе

Опубликовано:

Индийские военные
Индийские военные. Фото: Yawar Nazir/Getty Images

В Индии заявили, что Пакистан обстрелял пограничные посты из стрелкового оружия, в ответ индийские военные открыли огонь по пакистанским погранпунктам.

Как сообщает индийский телеканал NDTV, ссылаясь на свои источники, 24 апреля вечером Пакистан начал стрелять из стрелкового оружия в некоторых местах вдоль линии контроля в Джамму и Кашмире.

"На стрельбу был дан эффективный ответ", — заявила индийская сторона.

Отмечается, что жертв в результате перестрелки нет.

Портал News18 пишет, что Пакистан подтвердил информацию о перестрелке на границе. Сообщений о жертвах со стороны Пакистана не поступало.

Напомним, накануне правительство Индии на экстренном заседании после теракта в Кашмире приняло решение о масштабной дипломатической и визовой блокаде в отношении Пакистана.

По итогам заседания Индия решила приостановить действие договора о водах реки Инд от 1960 года. Помимо этого, Индия закрыла единственный официальный сухопутный пограничный пункт с Пакистаном "Аттари", приостановила участие Пакистана в программе безвизового въезда в страну и сократила дипломатический персонал в обеих странах.

Это стало реакцией на теракт в Кашмире 22 апреля, когда вооруженные люди открыли огонь по группе туристов в индийской части Кашмира. Количество погибших и пострадавших пока точно неизвестно. Была опубликована информация о гибели свыше 20 человек.

Отмечалось, что Пахалгам, где произошла стрельба - популярное туристическое место. Оно находится на спорной территории, на которую претендуют и Индия, и Пакистан.

После этого правительство Пакистана заявили, что страна будет расценивать любую попытку Индии остановить или отвести поток воды "как акт войны".

А позже Минобороны Пакистана опубликовало в соцсетях ряд сообщений и видео, в которых заявило о готовности к войне с Индией и пригрозило разгромить один из ее регионов.

К слову, президент Казахстана Токаев направил телеграмму соболезнования премьер-министру Индии Нарендре Моди в связи с терактом в городе Пахалгаме на севере Индии, повлекшим гибель мирных жителей.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Конфликт Индии и Пакистана
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2239200-indiya-i-pakistan-ustroili-perestrelku-na-granice/