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"Самый низкий показатель за 80 лет": опросы в США показали, что Трамп теряет поддержку американцев

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Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото: Brandon Bell/Getty Images

С приближением 100 дней президентства Дональда Трампа в США провели опросы и узнали у американцев, как они относятся к проводимой им политике. Рейтинги Трампа оказались очень низкими.

После 100 дней второго срока Дональда Трампа на посту президента США только 39% граждан одобряют то, как он справляется со своей работой. Этот показатель - самый низкий для указанного периода среди всех американских президентов за последние 80 лет, сообщает ABC News.

При этом общественность не одобряет многие его политические решения и высказывает широкое недовольство экономикой, включая широкомасштабные опасения рецессии.

Тем не менее Трамп по-прежнему превосходит демократов в Конгрессе по уровню доверия в решении главных проблем страны.

Отмечается, что если сравнивать этот опрос с аналогичным февральским, то тогда поддержки у Трампа было на 6% больше. Предыдущий минимум одобрения президента на 100-й день на посту (42%) был также у Трампа - в 2017 году, при первом сроке в Белом доме.

Согласно новому апрельскому опросу, только 21% американцев заявили, что они "решительно одобряют" работу Дональда Трампа. Это самый низкий процент за всю историю. При этом "решительно не одобряют" примерно в два раза больше - 44%.

Так, по данным результатов опроса, представленного изданием, 72% респондентов считают весьма вероятным или в некоторой степени вероятным, что экономическая политика Трампа вызовет рецессию в краткосрочной перспективе.

73% уверены в том, что экономика США находится в плохом состоянии, 53% заявили, что ситуация ухудшилась с приходом Трампа к власти, а 41% - что их собственное финансовое положение ухудшилось.

62% процента заметили рост цен. 71% оценил тарифы нынешнего президента США негативным фактором инфляции цен. И только 31% опрошенных верит в слова республиканца, что его действия будут полезны для экономики в долгосрочной перспективе.

65% заявили, что администрация Трампа пытается избежать выполнения постановлений федерального суда. 64% придерживаются мнения, что он заходит слишком далеко в попытках расширить президентские полномочия.

62% уверены, что администрация Трампа не уважает верховенство закона.

В целом от 57% до 67% американцев не одобряют деятельность Трампа по шести из семи вопросов, рассмотренных в этом социсследовании.

CNN также пишет, что поддержка президента США Дональда Трампа с приближением 100 дней его второго срока уже ниже, чем у всех его предшественников за последние 70 лет.

Согласно проведенному опросу, рейтинг одобрения Трампа в 41% является самым низким среди всех новоизбранных президентов за 100 дней, начиная со времен Двайта Эйзенхауэра, включая первый срок самого Трампа.

Согласно результатам опроса, сейчас только 22% опрошенных говорят, что они полностью одобряют действия Трампа на посту, тогда как примерно вдвое больше опрошенных говорят, что они категорически не одобряют его действия (45%).

Главными причинами является отсутствие прогресса в почти всех вопросах за время его пребывания на посту. Больше всего Трамп потерял поддержку среди граждан в таких вопросах, как инфляция и рост цен (35% "за" действия Трампа), поднятие пошлин и тарифов (35%), неэффективное управление экономикой (39%), снижение доверия к федеральным органам (42%), отсутствие успехов во внешней политике в отношении Украины (39% поддержки против 60% недовольства), а также один из важных пунктов - вопрос миграции (46% "за" против 53% "против").

При этом более половины американцев (52%), включая большинство как демократов, так и республиканцев, утверждают, что второе президентство Трампа "коренным образом изменит страну надолго". Чуть более трети (36%) говорят, что любые существенные изменения, которые внесет Трамп, исчезнут после того, как он покинет пост.

И только 12% опрошенных уверены, что второй срок Трампа не приведет к существенным изменениям в стране.

На днях мы писали, что в преддверии первых 100 дней руководства Дональда Трампа США The New York Times и Siena College провели опрос среди американцев - большинство американцев назвали политику Трампа "хаотичной" и "пугающей".

Также несколько авторитетных американских изданий провели опрос среди граждан США, чтобы выяснить, как они относятся к введенным Трампом пошлинам. Согласно его результатам, 64% американцев не одобряют усилия Трампа по повышению импортных пошлин, одобрение высказали лишь 34%.

Напомним, Дональд Трамп одержал победу на президентских выборах, которые состоялись в ноябре прошлого года. Однако, в соответствии с законодательством США, новоизбранный президент официально вступает в должность спустя несколько месяцев после выборов.

Для Трампа это уже второй президентский срок. Впервые он занимал пост главы государства с 2017 по 2021 год.

20 января, Дональд Трамп принес присягу президента США и начал свой четырехлетний срок главы Белого дома.

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Дональд Трамп
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2239929-samyy-nizkiy-pokazatel-za-80-let-oprosy-v-ssha-pokazali-chto-tramp-teryaet-podderzhku-amerikancev/